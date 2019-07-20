華為：歐洲28個5G合約 是給華為的信任選票

2019-07-20 16:15 世界日報 中國新聞組／北京20日電



中國電信巨頭華為高層近日再度表態，華為自行研發的操作系統「鴻蒙」，不是為智慧手機設計，華為有意繼續在智慧手機上使用安卓（Android）操作系統。

新華網報導，華為公司董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳18日在布魯塞爾說，華為已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；終端業務方面，今年前5個月華為已在全球銷售1億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。

陳黎芳與媒體記者在布魯塞爾舉行圓桌座談時表示，美國把華為加入「實體清單」以來，可以看到歐洲客戶是支持華為的，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲，客戶給華為的訂單就是給華為的信任選票」。

另外，談到備受外界關注的「鴻蒙」，陳黎芳表示，鴻蒙操作系統其實已經開發很多年了，「它不是為手機操作系統設計的，是用於工業系統，主要特點就是時延非常低，毫秒級到亞毫秒級。第二個特點是極安全，非常的安全，它的架構是非常領先的…但並不是用於手機操作系統。」

綜合媒體報導，華為創始人任正非日前在接受法國媒體採訪也談到了「鴻蒙」。任正非表示，「鴻蒙」的處理延遲小於5毫秒，它將完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。此外，華為董事長梁華也曾表示，鴻蒙系統是為物聯網開發的，用於自動駕駛、遠程醫療等低時延場景。華為手機還是把開放的安卓系統和生態作為首選，如果美國不允許華為使用安卓，華為是否會把鴻蒙發展為手機系統，還沒有確定。

另據香港01報導，華為消費者業務CEO余承東5月曾表示，鴻蒙系統快則2019年秋天，慢則2020年春天就能問世。他還表示，該系統已打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等產品，並兼容全部的安卓應用和Web應用。且安卓應用在華為鴻蒙系統上重新編譯後，運行性能提升將超過60%。

有分析指出，鴻蒙的意義遠遠不止一個操作系統這麼簡單，它代表的是5G時代的萬物互聯。

有消息稱，在8月9日至8月11日召開的華為全球開發者大會上，華為公司將揭開鴻蒙的神祕面紗。據悉，本次大會邀請了1500位合作伙伴、5000名全球開發者。邀請函內容顯示，期待一起見證全球終端產業革命性體驗的降臨，這或暗示華為將在活動現場發佈新的自主研發操作系統鴻蒙。