貿易戰僵局 美中可望重啟面對面談判

2019-07-20 16:14 世界日報 中國新聞組／北京20日電



602／美中貿易官員通話 或會有更多正式談判 路透 分享 facebook

中美貿易戰陷入膠著之際，中美官員18日進行了G20峰會後的第二次通話，雙方都沒有透露談話細節。但美國財政部長米努勤暗示，接下來有可能進行面對面談判。

中國商務部新聞辦公室公布，18日晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長米努勤通話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見；商務部長鍾山等參加通話。美國貿易代表辦公室（USTR）稍早也公布通話消息。雙方均未透露通話具體內容。

不過，米努勤當天在法國7國集團（G7）財長及央行行長會晤場邊接受路透採訪時說，「現在美中進行牽頭人層次的通話，設定面對面會談對美國而言是明智的做法。我預期待雙方會這麼做。」似乎暗示下一步或將面對面談判。

報導指出，米努勤日前曾表示若通話順利，將與萊特希澤前往北京會談。米努勤又稱華為並非中美談判焦點，兩國目前仍有大量複雜問題，形容達成協議仍有一段長距離，美方對個別議題出現倒退感失望。

新京報報導，中國外交發言人耿爽19日回應稱，中美之間通過對話協商解決經貿摩擦，這是一個正確方向，雙方要堅持，且要有決心、信心和毅力，堅持不懈地在相互尊重、平等相待的基礎上共同努力。

美國之音報導，中國外交部所屬專業研究機構中國國際問題研究院的研究員蘇格接受路透採訪時表示，他預期本月美中將會重啟更多正式的協商。他說，「美中貿易談判存在很多困難議題，但至少雙方同意讓兩個談判小組重新開始工作，因此我們希望談判朝好的方向發展」。

在美中都爭取能結束貿易戰之際，路透社報導，美國政府數據顯示，中國上星期向美國採購了逾5萬噸美國高粱，為4月以來最大宗。中國上周同時取消了9853噸美國大豆的進口，這也是自4月以來，中國首次淨取消大豆進口。