親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

柯文哲砲火全開嗆菜包、草包、不要臉 網路聲量曝下場

貿易戰僵局 美中可望重啟面對面談判

2019-07-20 16:14世界日報 中國新聞組／北京20日電

602／美中貿易官員通話 或會有更多正式談判 路透
602／美中貿易官員通話 或會有更多正式談判 路透
分享

中美貿易戰陷入膠著之際，中美官員18日進行了G20峰會後的第二次通話，雙方都沒有透露談話細節。但美國財政部長米努勤暗示，接下來有可能進行面對面談判。

中國商務部新聞辦公室公布，18日晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長米努勤通話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見；商務部長鍾山等參加通話。美國貿易代表辦公室（USTR）稍早也公布通話消息。雙方均未透露通話具體內容。

不過，米努勤當天在法國7國集團（G7）財長及央行行長會晤場邊接受路透採訪時說，「現在美中進行牽頭人層次的通話，設定面對面會談對美國而言是明智的做法。我預期待雙方會這麼做。」似乎暗示下一步或將面對面談判。

報導指出，米努勤日前曾表示若通話順利，將與萊特希澤前往北京會談。米努勤又稱華為並非中美談判焦點，兩國目前仍有大量複雜問題，形容達成協議仍有一段長距離，美方對個別議題出現倒退感失望。

新京報報導，中國外交發言人耿爽19日回應稱，中美之間通過對話協商解決經貿摩擦，這是一個正確方向，雙方要堅持，且要有決心、信心和毅力，堅持不懈地在相互尊重、平等相待的基礎上共同努力。

美國之音報導，中國外交部所屬專業研究機構中國國際問題研究院的研究員蘇格接受路透採訪時表示，他預期本月美中將會重啟更多正式的協商。他說，「美中貿易談判存在很多困難議題，但至少雙方同意讓兩個談判小組重新開始工作，因此我們希望談判朝好的方向發展」。

在美中都爭取能結束貿易戰之際，路透社報導，美國政府數據顯示，中國上星期向美國採購了逾5萬噸美國高粱，為4月以來最大宗。中國上周同時取消了9853噸美國大豆的進口，這也是自4月以來，中國首次淨取消大豆進口。

北京G20峰會
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

華為：歐洲28個5G合約 是給華為的信任選票

2019-07-20 16:15

香港荃灣武器庫逮1嫌 「香港民族陣綫」證實為組織成員

2019-07-20 17:37

美軍印太司令部司令：美印太軍力 即將被中國超越

2019-07-20 16:13

「十一」閱兵秀肌肉 傳東風31Ａ、殲20將亮相

2019-07-20 16:12

才獲選安全企業… 河南氣化廠爆炸10死

2019-07-20 16:03

香江風情／台灣達人帶港人 探台灣秘境

2019-07-19 23:52

陸進入「雙航母時代」 專家憂台太親美

2019-07-19 23:41

中共建政70年閱兵 將大秀肌肉

2019-07-19 23:38

福建擬讓在閩台人 辦社保醫保

2019-07-19 23:34

天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成

2019-07-19 22:31

環時社評：華盛頓在羞辱全世界的智商

2019-07-19 17:41

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉 今晨逝世享年96歲

2019-07-19 15:07

福建省委書記：正研究台胞社保醫保與福建居民同等待遇

2019-07-19 14:26

大陸購買5萬噸美國高粱 取消近1萬噸美國大豆進口

2019-07-19 13:37

馬紹章：中美一旦進入第4樂章 民進黨撿到的槍就全繳械

2019-07-19 13:35

華為：全球已簽署逾50個5G商用合約 手機銷售5個月破億

2019-07-19 13:30

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

平路把淡水河畔 帶到香港書展

2019-07-18 23:06

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

檢調查媒體？陸委會：目前沒感覺檢調有動作

2019-07-18 19:03

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

共軍將登東山島兩棲操演

2019-07-18 00:09

美眾院議長點名新疆黨委書記：壓制維吾爾族 挑戰世界良知

2019-07-18 00:09

習近平赴內蒙：一個民族也不能少

2019-07-18 00:09

30個月無恐攻…汪洋新任務 新疆維穩

2019-07-18 00:09
看更多

熱門文章

2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

2019-07-19 20:11

高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可以從這點來斷定

2019-07-19 18:56

網友PO淹水照片遭封鎖 韓國瑜深夜臉書這麼說

2019-07-20 02:28

影／高雄豪雨成災 韓國瑜進駐防災中心

2019-07-19 19:30

40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

2019-07-20 14:00

李佳芬雲林農舍最新空拍畫面曝光 建物周遭清光光

2019-07-19 17:49

畫師不要命了？朱元璋像除了一張全醜爆...真相卻神展開

2019-07-20 08:00

影／假刑警真搶劫！搶上百萬還討價還價 6嫌全被逮

2019-07-19 17:50

不付26億別肖想「王的文字」！韓政府想收回珍本卻怕玉石俱焚

2019-07-20 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top