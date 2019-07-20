美軍印太司令部司令：美印太軍力 即將被中國超越

2019-07-20 16:13 世界日報 中國新聞組／北京20日電



美軍高官：中國軍力可能很快超越美國印太駐軍 UCD匯入 分享 facebook

美軍印太司令部司令菲利普·戴維森（Admiral Philip Davidson）18日表示，從武器裝備的數量來說，中國的軍力即將超越美軍在印太地區的部署。他說，「如果我們不主動積極地採取行動，我們將遇到中國真的在下個年代中期超越我們的風險。」

美國之音報導，戴維森是在科羅拉多州阿斯彭安全論壇上描述了近些年來中國軍力迅速擴張的狀況。他說：「當我檢視作戰能力與軍隊面對的問題時，我們看到在未來一、兩年中，中國實質上將在數量上超越印太司令部所能指揮和控制的軍事資源。」

美軍印太司令部屬下有38萬軍人和文職人員。其中，太平洋艦隊擁有200艘軍艦，包括5個航母戰鬥群，1100架飛機和13萬名水兵和相關文職人員；海軍陸戰隊擁有8萬6000名軍人和640架飛機；空軍擁有4萬6000名飛行員、地勤人員和相關文職人員以及420架飛機；陸軍則有11萬人和300架飛機。

戴維森表示，美軍高層沒有人說要跟中國對抗，也無意要遏制中國，相反，美軍希望繼續與中國軍隊對話和互動。

另據本報系聯合報報導，美國推動印太戰略，解放軍海軍能量也在強化，近期中國首艘自製航艦完成第六次海試，媒體預測，這艘航母下月可望服役，宣告中國正式進入「雙航母時代」。

軍事專家亓樂義指出，雙航母對中國軍事的意義在於，已具備自製基本規格航母能力，且逐步從試驗和訓練性質的航母，向作戰性能的航母轉變。

不過，中國首艘自製航母仍有若干限制，他分析，這艘六萬噸的中型常規動力航母，實際上走不遠，需要很強的燃料和補給；其次是滑跳式起飛系統，載彈和航程都受限制；三是艦載機很單一且數量很少，沒有固定翼預警機，預警範圍不超過200公里。

這艘航母真要發揮戰力，還要看兩個因素，一是編隊協同情況，二是艦載機出動架次率，這是航母戰力的核心。

他說，目前中國航母尚未形成戰略打擊力量，也許還要等到第三或第四艘航母之後，能否造出十萬噸的大型航母，使用核動力及彈射起飛系統，還有艦載機數量和預警機能力能否提升。