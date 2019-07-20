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「十一」閱兵秀肌肉 傳東風31Ａ、殲20將亮相

2019-07-20 16:12世界日報 記者林庭瑤／北京20日電

中共建政70年閱兵 將大秀肌肉 路透
中共建政70年閱兵 將大秀肌肉 路透
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中國「十一」閱兵暨巡遊活動將於10月1日在北京舉行。香港明報報導，這次閱兵將遠超以往「十一」閱兵的規模，展現軍改後解放軍所形成的戰力，以回應國際和區域因地緣政治出現的衝突，並向世界宣示中央軍委主席習近平的「能戰方能止戰」思想。

報導引述消息人士指出，這次閱兵不僅會出現新組建的戰略支援部隊受閱方隊，也會出現隱形戰機、改進型預警機、新型運輸機，而作為戰略核打擊力量一直未以真面目示人的東風31Ａ改進型洲際彈道導彈，以及航母飛鯊中隊有機會出現在閱兵式上。

北京消息人士透露，這次閱兵有多個受閱方隊來自「抗美援朝」時期的部隊組成，其中曾被元帥彭德懷授予「萬歲軍」之稱的82集團軍（原38軍），以參加「米格走廊」空戰成名的空四師和特級戰鬥英雄黃繼光生前所在空降兵第15軍，均會以受閱徒步方隊及車輛方隊出現在受閱儀式上。

此外，於2015年12月31日正式成立的解放軍戰略支援部隊，也會以新身分出現在閱兵式上。

另在2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年閱兵中，屬於原總參的資訊支援部隊以預警雷達、無人機、指揮信息系統裝備等方隊通過天安門廣場，接受習近平檢閱。這部隊被視為戰略支援部隊前身。

報導說，作為歷次閱兵最為外界關注的戰略導彈方隊，將首次以火箭軍的身分參加檢閱。另一消息人士稱，火箭軍將展示最先進的東風-31Ａ改進型導彈。

空中梯隊方面，曾在2017年內蒙古朱日和閱兵中出現的新型隱形戰機殲20，這次也將成規模地出現在閱兵式上。「這是殲20首次大批次出現在公眾眼前，也證明殲20已大規模裝備部隊，並已形成足夠戰力。」

消息人士稱，目前各軍種的參閱隊伍正密鑼緊鼓加緊訓練，而除閱兵外，當日還將舉行大型巡遊，官方目前仍沒透露本次閱兵和巡遊的情況。相關人士亦稱，當局已要求參加民間巡遊的人士「三緘其口」，禁用手機即時通訊軟件談論及發布相關消息。

不過，消息人士稱，和以往不同的是，這次巡遊除有航天、航海等展示中共高新科技的團隊外，將主要展示「一帶一路」相關建設的內容，北京多所大學的外國留學生已被組織參加「特別節目」。

北京導彈殲20
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