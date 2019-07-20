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才獲選安全企業… 河南氣化廠爆炸10死

2019-07-20 16:03世界日報 中國新聞組／北京20日電

來源：YouTube

位於河南省三門峽義馬市的河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠，19日17時45分左右發生爆炸著火事故。截至20日3時，河南義馬市發生的爆炸事故造成10人死亡、5人失聯、19人重傷，部分群眾受輕微傷，現場救援仍在積極進行中。

新華社引述義馬市政府的消息稱，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停工。事故發生後當地政府就啟動應急預案，相關領導也已經達到事發地，應急管理、公安、消防、衛生、環保、辦事處、產業集聚區等部門已同時趕到事故現場。

南方都市報報導，當地居民表示事發後當地消防和救護車聲音一直在響。附近居民小莉表示事發時她正在氣化廠附近上班，「一聲巨響房頂就掉下來了，嚇得不輕，我下樓一看路邊的玻璃和門都震碎了」，小莉表示，當晚23時，氣化廠周圍的人都撤離了。

根據中國化工報報導，義馬氣化廠本月2日才剛承辦義馬市事故應急救援演練，演練以模擬義馬氣化廠液氨罐區管線發生洩漏，啟動相應應急回應，號稱是義馬市歷年來參與人數最多、覆蓋面最廣、舉全市之力進行的一次演練。

不料，事故演練結束兩周多後，就真的發生爆炸事故。新京報指出，更諷刺的是，發生事故的這家氣化廠，本月9日才剛被評選為河南省2019年首批「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標竿企業（單位）」。

報導指出，2017年有義馬市居民投訴稱，義馬化工廠凌晨一兩點排臭氣，嚴重危害了周邊百姓的身體。對此，義馬市委督查室回覆稱，經查，因夜間氣溫、氣壓較低，空氣流動性較差，氣化廠排放煙氣不宜擴散。經通過查閱近期在線監控數據，未發現煙氣有超標排放及偷排。

604／河南義馬氣化廠爆炸事故:已致致10人死亡，19重傷，5人失聯 新華社
604／河南義馬氣化廠爆炸事故:已致致10人死亡，19重傷，5人失聯 新華社
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