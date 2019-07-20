香港反送中運動 衝擊奢侈品銷售、嚇跑陸客

2019-07-20 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港接連數周出現大型示威，要求政府撤回「逃犯條例」。彭博社分析認為，香港長期間示威將打擊多個高檔品牌業務，大陸客也會減少赴香港購物。

彭博評論文章稱，香港占了全球名牌5%至10%的生意額，若銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的主要街道被示威佔領，交通受阻，會令奢侈品牌生意大受影響。尤其是會影響到奢侈品牌的最大客源──大陸旅客。

文章認為，香港銷售額對大品牌業績表現舉足輕重，早前珠寶商卡地亞（Cartier）和鐘錶品牌積家（Jaeger-LeCoultre）便表示，去年9月的颱風讓香港分店被迫關門數天，已令該月的區域生意額放緩。

目前仍難以評估反送中遊行示威帶來的損失，但前車可鑑。瑞士奢侈品公司Richemont稱，法國巴黎去年底持續多個月的黃背心示威，讓公司去年第3季業務受損。這次由於反送中抗議活動，香港的零售商預測今年銷售額將大幅下降，旅遊業也將受到影響。

彭博社報導又指，中國近年降低消費稅，已令更多人放棄前往香港，留在境內消費。

香港零售管理協會（HKRMA）表示，該協會多數會員表示在過去一個月內公司的銷售額都出現下滑，預計未來情況會更嚴重。香港政府也在一份聲明中表示，「由於抗議活動而意外關閉商店不僅導致銷售損失，還直接影響員工的收入，特別是兼職員工和按傭金支付的員工。」