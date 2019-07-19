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天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成

2019-07-19 22:31中央社 台北19日電

天宮二號空間實驗室。圖/中國軍網
天宮二號空間實驗室。圖/中國軍網
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執行太空站實驗任務近3年的「天宮二號」，今天晚間9時許在地面控制下，脫離軌道墜毀在南太平洋安全海域；官方稱，中國載人航太工程空間實驗室階段全部任務圓滿完成。

新華社報導，自2016年9月15日成功發射後，天宮二號先後與神舟十一號載人飛船以及天舟一號貨運飛船，共完成4次交會對接，成功支持2名太空人在軌道上工作生活30天，突破掌握太空人中期駐留、推進劑在軌補加等一系列關鍵技術。

此外，還在超出原規劃時間服役的300多天，完成多項拓展試驗，為中國空間站（太空站）研製建設和運營管理積累重要經驗。

報導稱，中國載人航太工程辦公室今晚證實，天宮二號空間實驗室於19日晚間9時6分，受控離軌並再進入大氣層，少量殘骸落入南太平洋預定安全海域。

中國載人航太工程總設計師周建平表示，天宮二號受控再入大氣層，標誌著中國載人航太工程空間實驗室階段全部任務圓滿完成；根據計畫，將於2022年前後完成空間站的建設，工程全線目前正全力以赴加緊備戰空間站飛行任務。

報導指出，作為中國第一個真正意義上的太空實驗室，天宮二號共搭載14項、約600公斤重的應用載荷，開展60多項太空科學實驗和技術試驗，取得一大批具有國際領先水準和重大應用效益的成果。

其中，天宮二號搭載的太空冷原子鐘，根據在軌道測試結果，推算冷原子鐘的日穩定度達到3000萬年誤差小於1秒；中歐聯合研製的伽瑪暴偏振探測儀（POLAR），成功探測到55個宇宙伽瑪暴事例，為國際伽瑪暴聯合探測做出重要貢獻。

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