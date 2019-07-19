福建省委書記：正研究台胞社保醫保與福建居民同等待遇

2019-07-19 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共福建省委書記任于偉國今天（19日）在國務院新聞發布會上透露，最近正在研究對在閩台胞參加社會保險、醫療保險等和福建居民享受同等待遇，福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民就怎麼辦，完全是一家人。

據新華社報導，國務院新聞辦公室19日上午舉行「堅定不移推動綠色發展的福建實踐」記者會。于偉國被詢及福建對台措施的相關提問時表示，福建去年8月，已經實現了在泉州的圍頭向金門通水、通氣、通電，正在進行進一步技術論證，進一步和金門馬祖等地區的民眾商量，聽取意見、抓緊推進，希望早日能夠通橋、通氣、通電。

于偉國也表示，希望福州和馬祖之間能實現通水、通電、通氣。福建多個沿海地區都可以進一步向台灣相對應的地區實現「四通」。，作上述表示。

他還說，目前廈門對金門通橋「比較有條件、沒有技術問題，資金沒什麼難題，民眾意願也很強烈，當然也要看台灣當局是什麼態度，福建一定全力推進」。接下來也會積極推動福州對馬祖通水、通電、通氣。同時福建多個沿海地區，都會進一步向台灣「相對應地區」實現四通。

不過，他在會後受訪時則強調，「我們是想能通則通，能快則快，但有些事情不取決於我們」。

除此之外，于偉國在會中也提到，最近正研究對在福建的台灣民眾參加社會保險、醫療保險等，和福建居民享受「同等待遇」，「福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民就怎麼辦」。

中共總書記習近平今年初提出「習五條」之後，福建方面便積極倡議對金門、馬祖通水、通氣、通電、通橋。