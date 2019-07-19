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馬紹章：中美一旦進入第4樂章 民進黨撿到的槍就全繳械

2019-07-19 13:35聯合報 記者李仲維╱即時報導

海基會前副董事長兼發言人馬紹章19日在遠見華人精英論壇撰文指出，中美關係一旦進入第四樂章，蔡政府撿到的槍就要全部繳械了，而台灣也可能跟著倒楣。第四樂章的前奏已慢慢響起，不知道蔡政府聽到了嗎？

馬紹章認為，中美關係的發展，就像一曲交響樂。第一樂章是自1950年至1979年雙方建交；第二樂章是自1979年至2016年，到歐巴馬第二任開始進入尾聲，歷時約37年，可說是最長的一個樂章。

第三樂章則是2016年至今，川普上任後，視中國大陸為修正主義國家，大陸基本上是被動式的回應美國的壓制，雙方現在就像是在比手腕，但還沒有動手打架，競爭激烈，但還不到敵對關係。這一個樂章在兩個主旋律的衝撞之下，自然是動盪起伏，但結果會如何，雙方會進入什麼樣的第四樂章，則是我們必須關切的課題。

馬紹章指出，中美關係的第四樂章，美國的主旋律是「領先」，大陸的主旋律則是「共治」，不挑戰美國的老大地位，但要求符合自己分量的尊重，並與美國共管台灣，縮小台灣的選擇空間。他認為，中美利益如此密切相關，很難發展成軍事衝突，也不太可能長期全面對抗，進入第四樂章是遲早的事。

他在文末表示，台灣主政者卻以中美第三樂章而沾沾自喜，短期內或許有利民進黨撿到槍，但中美關係一旦進入第四樂章，撿到的槍就要全部繳械了，而台灣也可能跟著倒楣。第四樂章的前奏已慢慢響起，不知道蔡政府聽到了嗎？

海基會前副董事長兼發言人馬紹章。（報系資料照片）
海基會前副董事長兼發言人馬紹章。（報系資料照片）
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