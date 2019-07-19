華為：全球已簽署逾50個5G商用合約 手機銷售5個月破億

2019-07-19 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管面臨美國展開的全球封殺行動，華為公司董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳18日在布魯塞爾宣布，華為迄今已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；在終端業務方面，今年前五個月，華為已在全球銷售1億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。

據新華社報導，陳黎芳當天在布魯塞爾與數十家中外媒體舉行圓桌座談時表示，美國把華為加入「實體清單」以來，可以看到歐洲客戶是支援華為的，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲，「客戶給華為的訂單就是給華為的信任選票」。

陳黎芳指出，歐洲圍繞5G網路安全的討論是理性的，美國政府的討論不太有邏輯。華為是在中國成立的，但其網路設備有很多器件和貢獻來自歐洲、美國、日本及其他國家。

陳黎芳說，華為的競爭對手愛立信和諾基亞在中國獲得較好市場份額，還得標中國移動的核心網業務，而核心網是移動通信網路裡非常重要的部分。

華為會不會因此就要求歐洲同等對待華為呢？她說，「華為沒有這樣的要求。我們要憑的是自己的產品好不好，自己的服務好不好，自己的技術是不是先進，要讓客戶喜歡你才會買你。」

談及華為的終端業務，陳黎芳說，華為手機上半年銷量喜人，截至5月30日已銷售1億台，今年新發售的P30手機，僅用85天就賣了1,000萬台，而去年P20手機銷售1,000萬台用了100多天，可以看出消費者非常喜愛和歡迎華為手機。

陳黎芳還說明外界關注度較高的「鴻蒙」作業系統的情況。她表示，鴻蒙作業系統其實已經開發很多年了。它不是為手機作業系統設計的，是用於工業系統，主要特點就是時延非常低，毫秒級到亞毫秒級。第二個特點是極安全，「非常的安全，它的架構是非常領先的」。

但她強調，「鴻蒙」作業系統並不是用於手機作業系統。