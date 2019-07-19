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陸官方：農產品對美國出口明顯下降

2019-07-19 11:49聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛19日表示，今年1至5月，農產品進出口總額為人民幣6,239.6億元，年增10.6%。其中，大陸農產品進口4,163.7億元，年增14.1%，但對美國出口明顯下降

中新網報導，魏百剛指出，大陸農產品進口來源明顯變化，來自巴西、東協、歐盟、澳洲的農產品進口保持較快增長。

他表示，1至5月大陸農產品出口人民幣2,075.9億元，年增4.1%，水產品、蔬菜等優勢農產品出口總體平穩，但對美國出口明顯下降。對歐盟、東協等農產品出口市場保持良好增長勢頭，出口額分別年增11.3%和4.5%。

魏百剛說，小麥品質明顯好於去年，優質專用小麥面積占比達33%，比去年提高3個百分點，並啟動大豆振興計畫，預計面積增加1,000萬畝以上。

魏百剛指出，非洲豬瘟疫情得到有效控制，今年以來共發生48起，月均發生數明顯減少，24個省（區）已經解除疫區封鎖，生豬產銷秩序正逐步恢復。受非洲豬瘟疫情與豬週期疊加影響，6月豬肉集貿市場價為每公斤為人民幣25.62元，比去年同期上漲29.2%。

他表示，受去年蘋果、梨主產區低溫凍害等影響，部分水果價格今年漲幅較大，近期隨著西瓜等夏季時令水果上市，價格已經開始回落。

魏百剛稱，上半年農業農村經濟形勢總體平穩、穩中向好，為保供給、穩物價、增信心發揮重要支撐作用，為有效應對風險挑戰增添底氣。但也面臨草地貪夜蛾的侵害、非洲豬瘟疫情、農業投資增速回落等新情況、新問題，需要採取有力措施加以解決。

大陸農業農村部19日舉行新聞發布會。圖：中國網
大陸農業農村部19日舉行新聞發布會。圖：中國網
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