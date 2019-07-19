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華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27聯合報 記者李仲維╱即時報導

華為公共及政府事務部總裁陳黎芳18日在布魯塞爾表示，華為已在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲；終端業務方面，今年前5個月華為已在全球銷售1億支手機，比去年提前大約50天達到這個數字。

新華社報導，陳黎芳在與外媒記者在布魯塞爾舉行圓桌座談時說，美國把華為加入實體清單以來，可以看到歐洲客戶是支援華為的，華為在全球獲得50多個5G商用合約，其中28個來自歐洲，客戶給華為的訂單，就是給華為的信任選票。

她說，歐洲圍繞5G網路安全的討論是理性的，美國政府的討論不太有邏輯。華為是在中國大陸成立的，但其網路設備有很多器件和貢獻來自歐洲、美國、日本及其他國家。

陳黎芳指出，華為的競爭對手愛立信和諾基亞在大陸獲得較好的市占率，還得標中國移動的核心網業務，而核心網是移動通信網路裡非常重要的部分。是不是華為因此就會要求歐洲同等對待華為呢？她說，華為沒有這樣的要求，我們要憑的是自己的產品好不好，自己的服務好不好，自己的技術是不是先進，要讓客戶喜歡你才會買你。

談及華為的終端業務，陳黎芳說，華為手機上半年銷量亮眼，截至5月30日，已銷售1億支，今年新發售的P30手機，僅85天就賣了1,000萬支，而去年P20手機銷售1,000萬支用了100多天，可以看出消費者非常喜愛和歡迎華為手機。

陳黎芳還說明外界關注的鴻蒙作業系統的情況。她表示，鴻蒙作業系統其實已經（開發）很多年了。它不是為手機作業系統設計的，是用於工業系統，主要特點就是時延非常低，毫秒級到亞毫秒級。第二個特點是極安全，非常的安全，它的架構是非常領先的……但並不是用於手機作業系統。

圖為華為門市。新華社資料照片
圖為華為門市。新華社資料照片
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