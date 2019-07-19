親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

短評╱柯Ｐ「不要臉原子彈」 雨停後何以為繼？

李佳芬農舍會勘 工人朝記者潑水對話「要洗圍牆」

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共建政70周年閱兵暨巡遊活動將於10月1日在北京舉行。香港明報報導，這次閱兵將遠超以往十一國慶日閱兵的規模，展現軍改後解放軍所形成的戰力，以回應國際和區域因地緣政治出現的衝突，並向世界宣示中央軍委主席習近平的「能戰方能止戰」思想。

明報引述消息人士指出，這次閱兵不僅會出現新組建的戰略支援部隊受閱方隊，也會出現隱形戰機、改進型預警機、新型運輸機，而作為戰略核打擊力量一直未以真面目示人的東風-31A改進型洲際彈道導彈，以及航母飛鯊中隊有機會出現在閱兵式上。

北京消息人士透露，這次閱兵有多個受閱方隊來自抗美援朝時期的部隊組成，其中曾被中共已故元帥彭德懷授予「萬歲軍」之稱的82集團軍（原38軍），以參加「米格走廊」空戰成名的空四師和特級戰鬥英雄黃繼光生前所在空降兵第15軍，均會以受閱徒步方隊及車輛方隊出現在受閱儀式上。

此外，於2015年12月31日正式成立的解放軍戰略支援部隊，也會以新身分出現在閱兵式上。在2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年閱兵中，屬於原總參的資訊支援部隊以預警雷達、無人機、指揮信息系統裝備等方隊通過天安門廣場，接受習近平檢閱。這支部隊也被視為戰略支援部隊的前身。

報導說，作為歷次閱兵最為外界關注的戰略導彈方隊，將首次以火箭軍的身分參加檢閱。另一消息人士稱，火箭軍將展示最先進的東風-31A改進型導彈。在九三閱兵中，火箭軍前身二炮部隊有12輛東風-31A洲際彈道導彈發射車亮相 ；其改進型東風-31AG模型隨後在2017年的中共建政90周年展覽上展示，但該型導彈是否已經列裝服役，惹人關注。

空中梯隊方面，曾在2017年內蒙古朱日和閱兵中出現的新型隱形戰機殲-20，今次也將成規模地出現在閱兵式上。「這是殲-20首次大批次出現在公眾眼前，也證明殲-20已大規模裝備部隊，並已形成足夠戰力。」

消息人士稱，除殲-20外，空中梯隊亦會有新型預警機、空中加油機、殲-11B、運-8等空軍新型主力戰機。而隸屬於陸軍航空兵、以武直-10為代表的空中梯隊亦將出現在受閱空域。此外，隸屬於航母飛鯊中隊的殲-15艦載機，亦有機會在閱兵式亮相。

消息人士稱，目前各軍種的參閱隊伍正密鑼緊鼓加緊訓練，而除閱兵外，當日還將舉行大型巡遊，官方目前仍沒透露本次閱兵和巡遊的情况。相關人士亦稱，當局已要求參加民間巡遊的人士「三緘其口」，禁用手機即時通訊軟件談論及發布相關消息。

不過，消息人士稱，和以往國慶巡遊不同的是，這次巡遊除有航天、航海等展示中共高新科技的團隊外，將主要展示「一帶一路」相關建設的內容，北京多所大學的外國留學生已被組織參加「國慶特別節目」，排練時間就定於暑假期間。但會以何種方式來展示，則不得而知。

中共建政以來，先後10多次舉行國慶首都閱兵。1949年10月1日的建政大典，受閱部隊以步兵、騎兵為主，技術兵僅佔3％，海軍只有兩個排，空軍只有17架飛機。1984年建政35年閱兵，中共戰略導彈方隊首次受閱。而在60周年的閱兵中，共出現56個方隊和梯隊，其中徒步方隊14個，裝備方隊30個，空中梯隊12個。而這次規模若超越以往，意味著方隊和梯隊數量將多於56個。

東風-31A改進型洲際彈道導彈。（搜狐網）
東風-31A改進型洲際彈道導彈。（搜狐網）
分享
飛鯊中隊。（中國軍網）
飛鯊中隊。（中國軍網）
分享

導彈中共國慶
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

平路把淡水河畔 帶到香港書展

2019-07-18 23:06

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

檢調查媒體？陸委會：目前沒感覺檢調有動作

2019-07-18 19:03

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

共軍將登東山島兩棲操演

2019-07-18 00:09

美眾院議長點名新疆黨委書記：壓制維吾爾族 挑戰世界良知

2019-07-18 00:09

習近平赴內蒙：一個民族也不能少

2019-07-18 00:09

川普揚言對陸商品加徵關稅 陸指「千里之行始於足下」

2019-07-17 17:08

涉竊取癌症藥物機密 瑞士同意美引渡大陸研究員

2019-07-17 16:10

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:53

賺很大？他把6億罰金當廣告 今栽跟斗還拉台分析師下水

2019-07-17 11:00

陸自製航母 傳海試不順

2019-07-17 00:33

中國CSSCI 刻意收錄台灣學術期刊

2019-07-16 21:12

中國學者：北京力圖主導兩岸 不隨台灣選舉變化

2019-07-16 19:51

中共官方刻意推動 大陸訪北韓遊客人數大增

2019-07-16 16:59

韓媒：習近平下令中國企業 一年內搶占北韓市場

2019-07-16 16:59

示威 中共海軍神盾艦通過英吉利海峽

2019-07-16 15:08

中國首艘國產航母傳海試不順 趕不上十一慶典成軍

2019-07-16 14:47

罕見！中國國防部主動發布近日軍演 5大軍種將到齊

2019-07-16 14:46

別苗頭？中國驅逐艦穿越英吉利海峽 英國海軍跟監

2019-07-16 14:44

30個月無恐攻…汪洋新任務 新疆維穩

2019-07-18 00:09
看更多

熱門文章

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

南華早報：北京不會對港動用共軍

2019-07-18 23:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top