平路把淡水河畔 帶到香港書展

2019-07-18 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



這兩天香港城中大事，是一年一度的香港書展，最熱門的活動是名作家系列講座。今年的講座因應開辦第十五年辦了十五場，首場請台灣作家平路開講。

香港各界文化促進會副會長兼總幹事吳建芳主持平路的講座，她說今年香港七月不太平，好在有香港書展來療傷。特別又請到平路來開場，可以收到點題之功。而來聽點題的聽眾，坐滿了會展安排的會議室，主持人問到場者來自何方，絕大多數是香港人，也有從大陸趕過來的，一室聽眾，老中青各年齡層都有。

平路在香港為人熟悉，因為她曾主持駐港香港新聞文化中心七年，任上又開辦起「台灣月」，令香港人與台灣走動得更密更近。

平路開講，題目叫「新舊故事之間—文字所聯繫起來的」。她說她很喜歡這題目，就是因為故事有新有舊，人們又都是在新舊故事之間。而她寫作，就是在故事間探索、洞察、沉澱、失散、修復，是一次次描繪的過程。

這次她特別用她那本「黑水」，來講她的創作過程，那除了因書中探究的案件發生在淡水河邊，涉及到咖啡店，還因為她相信每個人的心裡都有一泓黑水，都有一點不透明的角度。她講到當年轟動台灣的兇案，輕輕地把香港的聽眾帶到了淡水河邊的場景，引入到台灣複雜而又簡單的社會。

平路過去在香港有很多演講，大多數是講台灣的文化和台灣的故事，這算是她首次講自己的創作過程，更特別的是她為什麼要寫作。她說了一句簡單的話，說寫作是為了了解自己，包括我是誰，我真的喜歡什麼，是什麼在撼動我的心。但寫作在了解自己的獨特性後，卻是為了忘記自己的獨特性，最後也許就是「無緣大慈，同體大悲」。