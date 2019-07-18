港泛民議員張超雄撤回有關港人在台殺人案的私人草案

2019-07-18 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港泛民主派工黨立法會議員張超雄，18日晚上決定撤回早前提出有關解決港人在台灣殺人案的私人草案。他稱這一草案引起社會很大迴響，在市民極度不信任香港政府的情況下，他決定立即徹回，又承認錯判時機，為此向市民道歉。

張超雄晚上發表聲明，說為免令反送中運動失焦及造成爭議，決定撤回私人草案，並已去信立法會主席梁君彥表達立場。

工黨立法會議員張超雄原本提出，修訂《逃犯條例》私人草案，讓香港可以與大陸或澳門以外的地方互交逃犯，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，希望盡力解決台灣殺人案，還死者家屬公道，建議提出後，受外界質疑，擔心重啟修例。

張超雄認為，就修例事件的民憤已到爆炸邊緣，他提出草案能起示範作用，證明有其他方法可以處理台灣殺人案。但他未來不會再提出私人草案，香港政府需回應民間五大訴求。 港府律政司在本月初接納相關草案的法律格式，不等於政府已接納草案。