親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

你還記得嗎？那個票亭與開分員的時代

港泛民議員張超雄撤回有關港人在台殺人案的私人草案

2019-07-18 21:15聯合報 記者李春╱即時報導

香港泛民主派工黨立法會議員張超雄，18日晚上決定撤回早前提出有關解決港人在台灣殺人案的私人草案。他稱這一草案引起社會很大迴響，在市民極度不信任香港政府的情況下，他決定立即徹回，又承認錯判時機，為此向市民道歉。

張超雄晚上發表聲明，說為免令反送中運動失焦及造成爭議，決定撤回私人草案，並已去信立法會主席梁君彥表達立場。

工黨立法會議員張超雄原本提出，修訂《逃犯條例》私人草案，讓香港可以與大陸或澳門以外的地方互交逃犯，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，希望盡力解決台灣殺人案，還死者家屬公道，建議提出後，受外界質疑，擔心重啟修例。

張超雄認為，就修例事件的民憤已到爆炸邊緣，他提出草案能起示範作用，證明有其他方法可以處理台灣殺人案。但他未來不會再提出私人草案，香港政府需回應民間五大訴求。 港府律政司在本月初接納相關草案的法律格式，不等於政府已接納草案。

在張超雄之外，香港泛民主派公民黨議員楊岳橋、民主黨議員尹兆堅也提出了相應的草案，楊岳橋的草案建議修訂《侵害人身罪條例》，擴展香港法院的域外法權，令香港法院可以審理案件；尹兆堅的草案，建議修訂《刑事司法管轄權條例》，亦擴展域外法權。

涉嫌於2018年2月在台灣殺死女友的香港男子陳同佳(後方)，被香港高院以四項洗黑...
涉嫌於2018年2月在台灣殺死女友的香港男子陳同佳(後方)，被香港高院以四項洗黑錢罪判刑29個月。圖為2018年4月陳同佳於判刑後離開香港高等法院。 (香港中通社)
分享

香港立法會殺人
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

檢調查媒體？陸委會：目前沒感覺檢調有動作

2019-07-18 19:03

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32

共軍將登東山島兩棲操演

2019-07-18 00:09

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top