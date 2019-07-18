檢調查媒體？陸委會：目前沒感覺檢調有動作

2019-07-18 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會副主委陳明祺。聯合報系資料照片 分享 facebook 陸委會副主委陳明祺18日表示，有關中共代理人的定義，對象主要是受中共委託的代理關係，同時具有危害國家安全或主權的行為者。

立法院民進黨團已提出中共代理人修法草案，主要是修改兩岸條例第三十三條之四及之五，另有時力提出廣電三法修正草案，針對收受陸方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，也在立法院待審議中。

陳明祺說，陸委會將提出法律意見及必要協助，期待在下會期行政、立法通力合作，共同完善民主防護網的建構，以維護我國家安全及社會利益。

至於中共代理人的定義，他表示，規範的對象主要是受中共委託的代理關係，同時具有危害國家安全或主權的行為者，未來在立法院審議時，相信會形成整體的政策方向和共識，建立一部合法合憲，完善可行及明確嚴謹的民主防衛機制。

對於英國「金融時報」報導大陸國台辦直接控制台媒，檢調是否已介入調查偵辦的問題，陳明祺說，尊重檢調機關權責，陸委會如果取得相關資料，會提供給偵辦單位參考。

陳明祺說，相關事證應由檢調進行，目前並沒有感覺到檢調有動作，如果檢調認為有違法之虞，應由其進行調查的動作。

陸委會17日晚間表示，金融時報報導指媒體集團長期接受國台辦指示編採行為，是否涉嫌違反甫修正通過的「國家安全法」規定，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陳明祺指出，7月3日總統公布的「國家安全法」修正條文第2條之1及第5條之1規定，人民不得為中國大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以上一億元以下罰金。