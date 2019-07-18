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天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26聯合報 記者林宸誼╱即時報導

天宮二號空間實驗室。圖/中國軍網
天宮二號空間實驗室。圖/中國軍網
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大陸自主研發的第二個太空實驗室天宮二號，在完成在軌各項任務後，19日離開軌道進入大氣層，少量殘骸會落入南太平洋。

央廣網報導，天宮二號空間實驗室於2016年9月15日發射入軌，設計在軌壽命2年，截至目前已在軌飛行超1000天。

天宮二號空間實驗室是在天宮一號備份目標飛行器基礎上改進研製而成，由實驗艙和資源艙組成總長10.4公尺，艙體最大直徑3.35公尺，太陽帆板展開後翼展寬度約18.4公尺，起飛重量約8.6噸，具有與神舟載人飛船和天舟貨運飛船交會對接、實施推進劑在軌補加、展開空間科學實驗和技術試驗等重要功能。

天宮二號入駐太空之日起，就開啟忙碌的工作模式，「牽手」神舟十一號載人飛船；完成太空人中期駐留；考核面向長期飛行的乘員生活、健康和工作保障等相關技術；還「接待」了天舟一號「快遞小哥」，驗證推進劑在軌補加技術。

此外，隨著載人航太的發展，如何在太空中培育植物，是人類長期在太空生活所必須解決的問題，因此在天宮二號上，搭載有一個溫度適宜、光照可控的迷你培養箱。

以往的太空植物培養實驗週期都不超過20天，只能展開幼苗階段的實驗，而這次也是大陸首次在空間站完成「從種子到種子」全過程的空間植物培養實驗，也是國際上首次在空間獲得了擬南芥（阿拉伯芥）開花基因啟動子控制的綠色螢光蛋白即時圖像。

上世紀90年代，大陸制定載人航太「三步走」發展戰略：一是太空人上天；二是多人多天飛行、太空人出艙，實現飛船與空間艙的交會對接，並發射短期有人照料的空間實驗室；三是建造空間站，解決有較大規模的長期有人照料的空間應用問題。

2011年9月29日，長征二號FT1運載火箭從酒泉衛星發射中心沖天而起，將天宮一號精準發射入軌，隨後天宮一號相繼迎來神舟九號和神舟十號，完成航天器組合體控制與管理、太空人在軌駐留等一系列技術試驗驗證，獲得大量有價值的數據資訊和應用成果；2018年4月2日，天宮一號完成使命，入落南太平洋中部區域。

如今，隨著天宮二號任務的結束，大陸載人航太工程的第三步「空間站工程」也將全面展開，大陸也由此正式邁進「空間站時代」。

太空人火箭
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