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陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共外交部發言人陸慷今天主持外交部例行記者會，他同時宣布，將不再擔任外交部新聞司...
中共外交部發言人陸慷今天主持外交部例行記者會，他同時宣布，將不再擔任外交部新聞司司長、發言人。（中共外交部網站）
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中共外交部發言人出現變動。北京青年報報導，中共外交部發言人陸慷今天主持外交部例行記者會，他同時宣布，將不再擔任外交部新聞司司長、發言人。

新加坡媒體「聯合早報」11日即引述消息人士指，中共外交部新聞司副司長、發言人華春瑩預計在本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長；陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務。消息人士又指，陸慷轉調外交部美大司意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。

另，香港早前也媒體透露，華春瑩自2月底起沒有亮相，是因參加由中國組織部組織的中央黨校中青年幹部培訓班。分析指華春瑩可能會接替陸慷升任外交部新聞司司長。

據介紹，陸慷出生於1968年，今年51歲，是一名資深的外交官。1993年起，陸慷曾先後在中共外交部國際司、軍控司、美大司等部門工作。此外，他的駐外經歷也很豐富，1996年3月至1999年5月，陸慷出任中國常駐聯合國代表團隨員、三秘；200年至2008年，擔任中國駐愛爾蘭使館參贊；2012年12月至2015年3月，他出任駐美國使館公使。

2015年4月，陸慷接任外交部新聞司司長，成為第29任發言人。兩個月之後，他第一次以發言人身份在例行記者會上，向外界發佈重要外交活動信息，闡述中國對外政策立場。

外交部中共華春瑩
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