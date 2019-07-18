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先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國貿易組織「全國房地產經紀人協會（NAR）在當地時間17日發布「外國人在美國住宅房地產活動的年度報告」，報告顯示，中國人連續7年成為美國住宅市場的最大外國買家，本報告期（去年4月至今年3月內）買入了總價值134億美元的住宅。不過，這一數字比去年同期驟降56%。

據觀察者網報導，中文海外房源門戶網站「居外網」的首席執行官羅雪欣（Carrie Law）指出，是「川普效應」削弱了中國買家的需求。

羅雪欣表示，「我們稱這種現象為『川普效應』，包含川普的對華政策、對簽證發放的限制以及關稅等因素。這種效應削弱了中國人對美國房地產需求的一些主要驅動力，包括為在美國學習的學生買房，以及美國作為投資目的地的聲譽。」

總體來看，所有外國買家購入美國住房的總值也出現36%的同比跌幅，該協會稱至於可能的原因是全球經濟增長放緩、待售房屋庫存低等因素。

NAR首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）表示「下跌的幅度相當驚人，這意味著投資者對在美國擁有房產的信心下降。」

前5大買家中，排在中國之後的為加拿大，買入的住宅總值為80億美元，接著是印度（69億美元）、英國（38億美元）以及墨西哥（23億美元）。

在購買的房屋數量上，加拿大人與中國人持平，均為19900套左右，但中國買家置辦的房屋均價超過67萬美元，高於加拿大買家的40萬美元。英國人購入住宅的均價最高，接近74萬美元。

值得一提的是，中國人尤其偏愛加利福尼亞州，有34%的買家選擇在該州置業，而排第二的新澤西州只占比8%。

CNBC報導稱，南加州向來特別受中國父母青睞，他們希望把子女送到那裡的大學就讀。

一名專注中國購屋者的經紀人在南加州奇諾市的一處房產前。（南華早報）
一名專注中國購屋者的經紀人在南加州奇諾市的一處房產前。（南華早報）
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房地產加拿大川普
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