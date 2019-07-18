港女命案 法務部：應建立台港共打機制

2019-07-18 13:10 中央社 台北18日電



香港媒體報導港女命案被害人家屬懇求港府「特事特辦」為女兒討回公道；法務部今天重申，應建立台港兩地共同打擊犯罪機制，循正常管道進行司法互助。

全案起於2018年2月，20歲的香港籍女子潘曉穎與19歲男友陳同佳到台灣遊玩時遭陳男殺害。

陳同佳犯後逃回香港，隨後因盜用潘女銀行存款被捕，因洗黑錢罪被高等法院判刑29個月；潘女父母日前寫信懇求港府考慮任何可行的方案，盼以「特事特辦」態度處理。

偵辦此案的士林地檢署去年3月透過法務部國際及兩岸法律司，向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳同佳筆錄等事證；去年5月，士檢又以發現潘女遺體內有非屬潘女所有的不明骨頭為由，二度提出司法互助請求，請求提供陳男DNA比對。

香港警方並未回應士檢請求，但律政司檢控官去年6月底以個人名義發函，表示欲以謀殺罪偵辦陳姓男子，請求提供監視器畫面、解剖報告等證據。士檢檢察官考量港方未循司法互助管道，僅以文字轉述部分資料。

士檢去年12月對陳同佳發布通緝，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台。

士檢今天表示，先前所提3項請求，均未獲回應，其餘部分沒有評論。

法務部則重申，香港應積極考慮簽署台港司法互助協議，建立台港兩地共同打擊犯罪機制，在平等、尊嚴、互惠及保障人權之基礎上進行司法互助，以實現司法正義。

一名不願具名的檢察體系官員透露，受香港反送中事件影響，台灣司法單位對港方事務不願多做評論，以免遭人誤會、扭曲，但將凶嫌繩之以法是檢警不變的目標，期待港府敞開司法互助大門，雙方站在互惠、平等的立場上共同打擊犯罪。

刑事局則表示，本案案發後，港警於去年3月13日請求協查，台、港警方便進行密切情資交流，刑事局和台北市警察局士林分局也順利尋獲潘曉穎屍體，並蒐集、保全犯嫌相關犯罪事證。

刑事局說，港警去年來台時，本案相關證據幾已蒐集完備，由於調查取證屬於法務部權責，警方將全案移送士林地檢署後，就由法務部處理後續調查取證相關問題，港警也未再就本案提出需求，若港方後續有提出請求將予以協助。