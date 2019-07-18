移民與出入境便利政策 陸推廣

2019-07-18 01:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國公安部17日在北京召開新聞發布會，通報在全國範圍內推廣複製促進服務自由貿易試驗區建設12條移民與出入境便利政策有關情況。

中新社報導，移民管理局外國人管理司司長陳斌說，移民管理局對目前適用於國家重點發展區域的移民與出入境便利政策措施進行了全面評估和深入調研論證，將其中政策實施效果好，有利於形成更加開放新格局的政策措施進行了創新改進、優化整合，將其中鼓勵、支持、便利外籍人才、外國優秀青年和外籍華人來華在華創新創業、投資興業、學習工作的12條政策推廣複製，於2019年8月1日起在全國範圍內實施。

主要涵蓋四個方面。一是擴大外國人才申請永久居留對象範圍。對外籍高層次人才、有博士學歷或長期在國家重點發展區域工作的外籍華人、有重大突出貢獻以及國家特別需要的外國人才、符合工資性年收入標準和納稅標準的長期在華工作的外國人，提供申請辦理在華永久居留便利，上述人員的外籍配偶和未成年子女可隨同申請。

二是放寬簽發長期簽證和居留許可的對象範圍。優化營商環境，為來華經商、工作、研學的外國人簽發長期有效的簽證和居留許可。對國內重點高等院校、科研院所、知名企業邀請來華從事技術合作、經貿活動以及在華工作的外籍人才，對外籍高層次人才工作團隊及輔助人員，簽發2至5年有效的簽證或居留許可。

三是拓寬外國人才引進對象範圍。為外國優秀青年在華創業創新提供服務，對在國內重點高等院校、國際知名高校畢業的外國優秀學生在華創新創業、國內知名企事業單位邀請來華實習的外國學生，提供辦理簽證和居留許可政策支持和便利服務。

四是提高外國人服務管理水平。探索在外國人較集中地區建立移民事務服務中心（站點），為常住外國人提供政策諮詢、居留旅行、法律援助、語言文化等工作學習生活便利服務。