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國台辦直接控制台媒？陸委會：檢調應進行調查偵辦

2019-07-17 20:50聯合報 記者李仲維╱即時報導

英國「金融時報」報導直指大陸國台辦直接控制台媒，吹捧特定參選人，陸委會17日晚間對此表示，此報導正說明中共粗糙介選及干預台灣政治，國台辦對該報導一味「嫁禍、扭曲」的反應，更是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆，令人不齒。

陸委會表示，金融時報報導指媒體集團長期接受國台辦指示編採行為，是否涉嫌違反甫修正通過的「國家安全法」規定，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陸委會表示，中共長期以來利用台灣民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透及介選，更伸手進入我媒體、干涉新聞自主，利用扭曲方式散布不實訊息，企圖改變民眾認知，以利傾向北京立場的候選人出線，這種現象在選前更加嚴重；中共對外「紅色滲透」、控制媒體的模式，早已成為國際社會共同防範的標的。

陸委會認為，此一國際重要媒體的調查報導，正說明中共粗糙介選及干預台灣政治。國台辦對該報導一味「嫁禍、扭曲」的反應，更是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆，令人不齒。

陸委會並正告北京當局，停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣；也呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉。

陸委會指出，今年7月3日總統公布的國家安全法修正條文第2條之1及第5條之1規定，人民不得為中國大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以上一億元以下罰金。

陸委會表示，針對禁止中共政治代理人一案，民進黨團已提出兩岸條例相關法案在立法院審議中；另有相關提案提出廣電三法修正草案，針對收受陸方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，也在立法院待審議中。陸委會期待在下會期行政、立法通力合作，共同完善民主防護網的建構，以維護我國家安全及社會利益。

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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