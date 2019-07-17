川普揚言對陸商品加徵關稅 陸指「千里之行始於足下」

2019-07-17 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國總統川普16日表示，美國要與中國達成貿易協定，還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值3250億美元的中國商品加徵關稅。中共外交部發言人耿爽今天（17日）以一句中國諺語回應，那就是「千里之行，始於足下」。

川普週二在美國白宮主持內閣會議時稱，中美貿易問題仍有「很長的路要走」，又指「如果我們願意的，仍然可向額外3250億美元的中國商品加徵關稅。」川普先前還表示自己與大陸國家主席習近平的關係不如從前親密。

中共外交部發言人耿爽今天在例行記者會上表示，中方始終主張通過對話協商來解決中美經貿摩擦，我們對中美經貿磋商也始終抱有誠意。美方認為目前距離達成經貿協定還有很長的路要走，我這裡正好有一句中國話作為回應，那就是「千里之行，始於足下」。不管道路多漫長，只要你邁開腳步，堅定向前，總能達到終點。

耿爽說，所以中方也要奉勸美方，要拿出決心還有毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基礎上，共同努力，爭取達成一份互利雙贏的經貿協定。