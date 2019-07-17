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涉竊取癌症藥物機密 瑞士同意美引渡大陸研究員

2019-07-17 16:10聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國指控居於瑞士的中國大陸研究人員薛功達（Gongda Xue，音譯）竊取葛蘭素史克（GSK）醫藥公司有關癌症藥物超5.5億美元的商業機密，並向瑞士政府要求引渡。瑞士政府星期二（16日）表示，同意美國的引渡要求，會將已在瑞士居住18年的薛功達引渡至美國。

法新社報導，薛功達2014年前一直為瑞士弗雷德里希．米歇爾（Friedrich Miescher）生物醫學研究所從事生物醫藥研究，他的妹妹是美籍華裔癌症研究人員薛瑜（Yu Xue，音譯）。薛瑜2018年8月向美國聯邦檢察官認罪，承認竊取葛蘭素史克公司的生物製藥祕密，並將其出售給中國大陸。

報導說，薛瑜是全球頂尖蛋白質生物化學家之一，2016年前曾在葛蘭素史克的研究機構工作約10年，成為一名高級經理。薛瑜任職期間，曾透過電郵向李濤（Tao Li，音譯）發送商業機密資料，以助其成立南京任諾藥業。這些資料包括有關具體癌症藥物的研究，一名美國政府證人估算，這些被盜的祕密總價值超過5.5億美元。

美國指控薛瑜與其他4人合作實施竊密，其中包括2名身處中國大陸境內人士。起訴書指出，這些機密文件對任何新創藥企都十分有用。5人各被起訴1宗共謀電匯詐騙、共謀盜取商業機密和共謀洗錢罪，以及16宗電匯詐騙罪和24宗盜取商業機密，合共43項控罪。

起訴書還稱，薛功達從薛瑜處獲得製藥商業祕密後，在實驗室進行試驗，並將結果交給在中國大陸的同謀。薛瑜目前在等待法庭的量刑判決，可判處最高10年刑期及高額罰款。

美國政府律師説，南京任諾藥業通過盜竊，省下昂貴的藥品研發費用。「GSK投入超過20年的工作和數億美元，」美國檢察官寫道，「通過盜竊，任諾藥業省下同樣的時間和費用。」

不過薛瑜曾在法庭辯稱，並不知道透過電郵傳送的部份專利申請研究資料是商業機密。 她又與控方達成認罪協議，承認一項串謀罪名，控方則撤銷原定擬控告她的20多項罪名。

薛功達則反對被引渡到美國。文件顯示，薛功達於2019年5月被捕，目前已被拘留，瑞典法院稱認為他有逃逸風險。

葛蘭素史克是全球第三大的制藥公司。大陸人薛瑜、薛功達涉嫌竊取該公司研究成果並傳送...
葛蘭素史克是全球第三大的制藥公司。大陸人薛瑜、薛功達涉嫌竊取該公司研究成果並傳送給大陸任諾藥業，價值高達5.5億美元。（路透社資料照片）
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瑞士引渡
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