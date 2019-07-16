中共官方刻意推動 大陸訪北韓遊客人數大增

2019-07-16 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國訪北韓遊客大幅增加，2019年的遊客人數較往年增長了30%至50%。（騰訊微信照片） 分享 facebook 日本Harbor Business網站15日報導稱，隨著中共和北韓關係越來越好，中國訪北韓遊客大幅增加，2019年的遊客人數較往年增長了30%至50%。除中國民間對北韓存在神秘感外，中國官方有意推動中共和北韓民間交流也是訪朝遊客人數增加的原因之一。

報導稱，今年中國訪北韓遊客大幅增加，「朝鮮遊」在中國迅速走熱。根據丹東當地旅行社的說法，從7月至10月中旬，從中國開往北韓首都平壤的國際列車基本每天都客滿，很難買到票。關於每年有多少中國遊客前往北韓，中國政府並無明確的統計數據，估計往年大約在10萬人上下，而今年則有望達到13萬至15萬人。這一數字還不包括那些不需持護照就可以前往新義州、羅先的中國遊客。與此同時，前往北韓訪問、研修的公司團體數量也明顯增加。

報導稱，中國訪北韓遊客將給北韓帶來大量的外匯收入。上月24日，北韓重新對外國遊客開放了團體操觀覽項目，預計每人可以給朝方帶來至少100歐元收入，全年可能達到700萬歐元，其中大部分來自中國遊客。

「環球時報」近日隨中共外交部新聞司代表團出訪北韓。從北京飛往平壤的航班幾乎滿座。在板門店等旅遊熱門地，湧現大量中國遊客。來自中國各地的遊客乘坐大巴，興致勃勃地在北韓導遊的帶領下去各處參觀。據說，由於中國遊客太多，北韓的涉外賓館這一段時間都不夠用了。據了解，去年到北韓旅遊的中國遊客大概有20多萬，佔去北韓外國遊客總量的九成多。因為接待能力不佳，每到旅遊旺季，北韓還對中國遊客採取限額的方式。

在回程從平壤開往丹東的列車上，一名中國女導遊表示，今年以來，中朝兩國關係越來越好，受此驅動，到北韓旅遊的中國遊客也越來越多。她一個月已經接了四個中國團去北韓，簡直忙得不可開交。一位剛剛結束北韓四日遊、來自甘肅天水的老大爺說，北韓對他們這個年齡段的中國人還是很有吸引力的，他們很想去北韓各地看看。