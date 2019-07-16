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別苗頭？中國驅逐艦穿越英吉利海峽 英國海軍跟監

2019-07-16 14:44世界日報 北京16日電

來源：YouTube

中國海軍導彈驅逐艦西安艦在結束法國的軍事交流後，14日穿越英吉利海峽，途中被英國海軍派出護衛艦聖奧爾本斯號進行監視，英國國防部並表示，此次追蹤是例行公事。有媒體解讀，中國海軍藉離開法國時穿越英吉利海峽，或是可視為刻意向英國擺姿態，回應英艦曾參加美國的南海航行自由行動。

英皇家海軍23型護衛艦在英吉利海峽跟中國海軍西安艦 (取材自觀察者網)
英皇家海軍23型護衛艦在英吉利海峽跟中國海軍西安艦 (取材自觀察者網)
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觀察者網引述英國每日電訊報網站報導，英國國防部15日發布聲明稱，中國海軍一艘052C型導彈驅逐艦西安艦14日通過多佛海峽，英國皇家海軍隨即出動23型公爵級護衛艦聖奧爾本斯號對其識別監視。

聖奧爾本斯號指揮官約翰克勞米說：「今天，聖奧爾本斯號例行執行的海上安全行動，監視著西安艦在接近英國海岸線時的航行情況。」約翰克勞米表示，這對於皇家海軍來說，是很正常的事情。皇家海軍負責監視英國利益相關的海域，而聖奧爾本斯號是英國目前幾艘負責戰備執勤的軍艦之一。

英皇家海軍23型護衛艦在英吉利海峽跟中國海軍西安艦 (取材自觀察者網)
英皇家海軍23型護衛艦在英吉利海峽跟中國海軍西安艦 (取材自觀察者網)
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此次通過英吉利海峽的海軍西安艦隸屬於中國第32批護航編隊，4月4日，中國海軍052C型導彈驅逐艦西安艦、054A型導彈護衛艦安陽艦和903型綜合補給艦高郵湖號從舟山起航，奔赴亞丁灣海域執行護航任務。隨後西安艦7月1日抵達法國土倫軍港展開軍事交流，並於7月11日離開法國土倫軍港。

多維新聞網引述英媒報導，西安艦有「中華神盾」之稱，2015年服役，目前編制在中國東海艦隊驅逐艦第六支隊。該艦配備有源相控陣雷達及垂直發射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有遠程警戒探測和區域防空作戰能力。

在此之前，英國曾在2017年中俄海軍聯合演習時也派出過23型護衛艦，監視中國052D型導彈驅逐艦174合肥艦、054A型導彈護衛艦574三亞艦和964駱馬湖號補給艦。

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