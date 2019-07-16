中國首艘國產航母傳海試不順 趕不上十一慶典成軍

2019-07-16 14:47 世界日報 北京16日電



自製航母海試不順 無法在十一成軍 新華社 分享 facebook

中國第一艘國產航母「002」傳出因來不及完成海試，無法在10月1日前成軍，也代表無法參與十一慶典的相關活動。另外，中共建政70周年將舉行大閱兵，位於北京郊區的閱兵訓練基地，被發現參演方隊正在緊鑼密鼓地展開訓練。

俄國衛星網引述南華早報報導，匿名的軍方人士表示，002航母的海上試航不算順利，無法在10月1日達到初始作戰能力，「我對這樣的結果自然感到失望，不過它也不列在十一慶典清單上。重要的是，這艘船需要完成仔細而全面的測試，才能證明它是真正作戰艦。」而時間表也延到年底前完成。

002航母於2017年4月下水，至少進行六趟的海上試航。中國海軍專家李杰解釋，一些電子戰系統和新設備在測試的過程中又更新換代，需要重新改造升級，多花了一些時間，「但即使是現在，也沒有人確定新航母己經成為真正的戰鬥裝備。」

另據本報系引述香港文匯網報導，位於北京城郊昌平區的南口閱兵訓練基地，參加中共建政70周年大閱兵的受閱部隊已經進駐多日。基地裡迷彩長城式樣的大門內，可看見閱兵方隊正在列隊訓練。

有村民表示，受閱部隊進駐大約已經月餘。還有村民稱，聽到過重裝備入場的聲音，「有坦克的聲音，轟隆隆的。」

解放軍空中梯隊近日也展開密集式訓練。多位通州和廊坊民眾表示，幾乎每天都能聽到軍機的轟鳴聲，也能看到訓練飛機編隊飛過。