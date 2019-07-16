罕見！中國國防部主動發布近日軍演 5大軍種將到齊

2019-07-16 14:46 世界日報 北京16日電



共軍近日軍演 5大軍種全參加 路透社 分享 facebook

中國國防部主動發布解放軍近日將在東南沿海演習的消息，官媒環球網昨引述消息人士稱，這次軍演可能是解放軍五大軍種全部參演的一次高級別、大規模聯合演習。

環球網分析，首先，演習消息的發布方是中國國防部。在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

共軍近日軍演 5大軍種全參加 歐新社 分享 facebook

報導指出，2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體先報導，然後官方再回應。而這一次由國防部鄭重地主動發布消息，顯然是在為演習可能產生的「轟動效應」鋪墊。

其次，這條消息的主語是「中國人民解放軍」，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報導引述匿名人士表示，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心安排的一次演習。

該人士指出，提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革重大目標。在今年中國建軍節到來之際，由戰區或更高的機關安排一次多軍種聯合演習，可以檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果，「更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

第三，這條消息沒有公布演習時間，僅僅說「近日」。這說明演習隨時都可能進行，更好地體現出實戰性。另外，也是對外界的提醒，告知近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業、空中的航班，造成影響。

此外，以往中國國防部在回應媒體會提及「不針對任何特定目標」，但此次卻少了這些詞句，表明此次演習有特定目標，甚至不排除進行一些特定戰法、戰術的演練。