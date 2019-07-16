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陸國防部主動發布 共軍近日軍演 5大軍種全參加

2019-07-16 01:24聯合報 記者羅印冲／綜合報導

中共官媒環球網引述消息人士稱，這次軍演是高級別、大規模的聯合演習。 （路透）
中共官媒環球網引述消息人士稱，這次軍演是高級別、大規模的聯合演習。 （路透）
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中共國防部前天主動發布共軍近日將在東南沿海演習的消息，大陸官媒環球網昨引述消息人士稱，這次軍演可能是共軍五大軍種全部參演的一次高級別、大規模聯合演習。

環球網分析，首先，演習消息的發布方是中共國防部。在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

報導指出，二○一四年、二○一六年、二○一八年夏季期間，共軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體先報導，然後官方再回應。而這一次由中共國防部鄭重地主動發布消息，顯然是在為演習可能產生的「轟動效應」做出鋪墊。

其次，這條消息的主語是「中國人民解放軍」，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報導引述匿名人士表示，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心安排的一次演習。

該人士指出，提高聯合作戰能力是二○一五年開啟的共軍軍隊改革的重大目標。在今年中共建軍節到來之際，由戰區或更高的機關安排一次多軍種聯合演習，可以檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果，「更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

第三，這條消息沒有公布演習時間，僅僅說「近日」。這說明演習隨時都可能進行，更好地體現出實戰性。另外，也是對外界的提醒，告知近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業、空中的航班，造成影響。

此外，以往中共國防部在回應媒體會提及「不針對任何特定目標」，但此次卻少了這些詞句，表明此次演習有特定目標，甚至不排除進行一些特定戰法、戰術的演練。

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