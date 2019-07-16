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「坦克軍機聲轟隆隆」 建政70年大閱兵 密集訓練中

2019-07-16 01:29聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

中共今年將舉行建政70年大閱兵。圖為2009年的十一國慶閱兵。 （美聯社）
中共今年將舉行建政70年大閱兵。圖為2009年的十一國慶閱兵。 （美聯社）
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中共建政七十周年將舉行大閱兵，位於北京郊區的閱兵訓練基地，參演方隊正在緊鑼密鼓地展開訓練。

據香港文匯網，位於北京城郊昌平區的南口閱兵訓練基地，參加中共建政七十周年大閱兵的受閱部隊已經進駐多日。中午時分，基地裡迷彩長城式樣的大門內，可看見閱兵方隊正在列隊訓練。

南口訓練基地周圍村民都知道訓練基地裡「有政治任務，正在閱兵訓練」。有村民表示，受閱部隊進駐大約已經月餘，「五一」之後就陸續有部隊進駐。「不讓民眾靠近，但是每天都能聽到口號聲，特別響亮，也看不到有人外出，應該都是集中訓練。」還有村民稱，聽到過重裝備入場的聲音，「有坦克的聲音，轟隆隆的。」

訓練基地有高度嚴密的安保。基地外圍的馬路兩側，大約廿公尺就有一個安保，有身着藍色安保服的安保人員站崗，每個路口都有警車駐守，基地大門外除軍人站崗，也有警車和警察執勤。「很嚴格，有工人進去施工，都要沒收手機，也不允許拍照。」

共軍空中梯隊近日也展開密集式訓練。多位通州和廊坊民眾表示，幾乎每天都能聽到軍機的轟鳴聲，也能看到訓練飛機呈編隊飛過。大陸網友拍攝的影片可看到，近期參加訓練的有數十架軍機，包括三組由三架軍機組成的箭頭狀編隊，緊隨其後的是「70」編隊，分別由八架軍機組成「7」字，十二架軍機組成「0」字。

有軍事專家透露，今年中共閱兵在參閱規模、亮相方隊、武器裝備上都有諸多亮點。形成各自作戰體系的方隊、現役國產化武器裝備料將悉數亮相，全方位展示國家實力，突出解放軍實戰化能力的成就。

中共「國慶」閱兵歷來被認為是慶祝建政的重要活動。公開資料顯示，從一九四九年建政起至二○○九年，中共一共舉行了十四次「國慶」閱兵。

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