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陸外交部：中國政府和企業 將不與對台軍售美企商業往來

2019-07-15 15:53聯合報 記者羅印冲╱即時報導

M1A2發射120公釐主砲。圖／美國陸軍檔案照
M1A2發射120公釐主砲。圖／美國陸軍檔案照
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據澎湃新聞報導，中共外交部發言人耿爽今天主持例行記者會。有記者就中方將制裁參與對台軍售的美國企業提問。

耿爽回應，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，損害了中國主權和國家安全。

他並稱，為了維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。

外交部軍售中共
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