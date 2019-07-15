陸外交部：中國政府和企業 將不與對台軍售美企商業往來

2019-07-15 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



M1A2發射120公釐主砲。圖／美國陸軍檔案照 分享 facebook 據澎湃新聞報導，中共外交部發言人耿爽今天主持例行記者會。有記者就中方將制裁參與對台軍售的美國企業提問。

耿爽回應，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，損害了中國主權和國家安全。

他並稱，為了維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。