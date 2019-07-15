談台灣2020大選 陸學者：蔡連任兩岸危機重重

2019-07-15 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



兩岸關係僵局遲遲未解，伴隨台灣總統大選逼近，台海恐更趨緊繃。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，兩岸關係存在兩大風險，一是蔡政府正在切香腸式地阻斷兩岸交流，單方面切斷未來兩岸和平統一的法律路徑；二是在民進黨執政下，台灣人民的權利正在被剝奪和侵蝕。他認為，如果2020年民進黨繼續執政，兩岸關係可能會危機重重。

據香港中評社報導，李振廣認為，兩岸關係主要矛盾已轉變為「推進統一」與「拒絕統一」的矛盾。對民進黨而言，面對大陸要推進兩岸統一實踐，他們沒有「台獨」的能力，也不敢真的搞台獨。現在，大陸反台獨、反分裂軍事鬥爭準備已取得重大進展，完全具備徹底粉碎任何台獨冒險的能力。

他認為，這對台獨勢力的震懾是有效的，也是實實在在的。任何台獨冒險的結果只會是加速兩岸完全統一的到來。在這種情況下，民進黨當局只能圍繞「拒絕統一」來做文章，進行戰略和政策部署。

至於大陸如何應對這樣的主要矛盾？李振廣表示，一方面，從大陸角度來說，不僅要在對台政策方面認真落實中共總書記習近平的重要講話精神，大力推進兩岸經濟社會融合與兩岸協商，同時大陸也要努力在政治、經濟、社會等方面提升自己的建設發展水平和管理水平。

另一方面，他指出，要寄希望於台灣人民和台灣的有識之士，尤其是國民黨有識之士要轉換觀念，放下歷史包袱，追求統一。他說，國民黨有歷史情結，思想包袱太重，目前在統一問題上還有很強烈的抵觸情緒，對「中華民國」的名號還有一定的執著。只有國民黨的思想轉變了，統一的心理障礙才會被掃清，進程才會加快。