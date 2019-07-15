共軍預告軍演 陸官媒：可能5大軍種全部參演

2019-07-15 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國防部昨天主動發布「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習」，官媒環球網今引述消息人士稱，這次演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。

環球網分析，首先，這條演習消息的發布方是中共國防部。一位長期關注國防部信息發布的專業人士表示，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

報導指出，2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體率先做出報導，然後官方再進行回應。而針對一次例行性安排的演習，中共國防部鄭重地主動發布一條消息，這顯然是在為此次演習可能產生的轟動效應做出鋪墊。

其次， 這條消息的主語是中國人民解放軍，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報導引述一位要求匿名的相關人士表示，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的一次演習。

該人士指出，提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革的重大目標。在今年中共八一建軍節到來之際，由戰區或更高的機關組織一次多軍種聯合演習可以更好地檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果。「這次演習也能夠更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

第三，這條消息沒有公布演習時間，僅僅說「近日」。上述人士表示，這恰恰說明這次演習隨時都可以進行，這更好地體現出實戰性，體現了解放軍召之即來、來之能戰、 戰之能勝的強軍目標。另一方面也是對社會公眾的提醒，告知大家近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業，空中的航班造成影響。