親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨總統初選民調出爐！韓國瑜壓倒性勝出

沙漠蝗禍！ 葉門內戰擴散成「跨國天災」

共軍預告軍演 陸官媒：可能5大軍種全部參演

2019-07-15 09:40聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共國防部昨天主動發布「解放軍於近日位東南沿海等海空域組織演習」，官媒環球網今引述消息人士稱，這次演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。

環球網分析，首先，這條演習消息的發布方是中共國防部。一位長期關注國防部信息發布的專業人士表示，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

報導指出，2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體率先做出報導，然後官方再進行回應。而針對一次例行性安排的演習，中共國防部鄭重地主動發布一條消息，這顯然是在為此次演習可能產生的轟動效應做出鋪墊。

其次， 這條消息的主語是中國人民解放軍，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報導引述一位要求匿名的相關人士表示，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的一次演習。

該人士指出，提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革的重大目標。在今年中共八一建軍節到來之際，由戰區或更高的機關組織一次多軍種聯合演習可以更好地檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果。「這次演習也能夠更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

第三，這條消息沒有公布演習時間，僅僅說「近日」。上述人士表示，這恰恰說明這次演習隨時都可以進行，這更好地體現出實戰性，體現了解放軍召之即來、來之能戰、 戰之能勝的強軍目標。另一方面也是對社會公眾的提醒，告知大家近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業，空中的航班造成影響。

此外，上述人士還指出，以往中共國防部在回應媒體報導中會提及「不針對任何特定目標」，但此次發布中卻少了這些詞句，這表明此次演習可能有一些特定目標，甚至不排除針對特定目標進行一些特定戰法、戰術的演練。

大陸官媒環球網引述消息人士稱，這次共軍演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合...
大陸官媒環球網引述消息人士稱，這次共軍演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。取自路透
分享

演習國防部解放軍
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

加拿大證實又一公民在大陸被扣留

2019-07-14 20:04

陸委會：正告大陸切勿藉軍演輕舉妄動

2019-07-14 19:12

搶占道義高點 華春瑩指中國沒能解決挨罵問題

2019-07-14 17:46

中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

2019-07-14 14:41

共軍近日東南沿海軍演 陸官媒續批美短視

2019-07-14 13:12

官媒批判調門拉高 新華社點名蔡「倚美謀獨」

2019-07-14 11:00

高調抗議台美軍售後 共軍今發布「東南沿海軍演」

2019-07-14 10:13

美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23

美軍參謀首長聯席會議主席提名人：中國是美國未來百年首要威脅

2019-07-13 16:30

人質外交？紐時：北京藉扣留美商施壓華府

2019-07-13 16:29

中共電偵艦抵澳洲東岸 疑收集美日澳軍演情報

2019-07-13 14:00

柯筌耀遭舉報 陸委會發影片提醒赴陸求學風險

2019-07-13 13:15

陸媒：美台勾結如果過分 陸對台遲早採取有限軍事行動

2019-07-13 10:50
看更多

熱門文章

高調抗議台美軍售後 共軍今發布「東南沿海軍演」

2019-07-14 10:13

英媒：林鄭月娥數度請辭 北京要她先收拾爛攤子

2019-07-14 20:48

中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

2019-07-14 14:41

楊世光向黃國昌叫陣賭雞排：誰說我不敢去上海？

2019-07-14 15:22

反送中／金馬影后現身！葉德嫻穿黑衣再參與沙田遊行

2019-07-14 17:03

分析師被捕黃國昌說救什麼救？ 王炳忠批陰狠、歹毒

2019-07-14 17:37

反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

2019-07-14 15:39

陸委會：正告大陸切勿藉軍演輕舉妄動

2019-07-14 19:12

加拿大證實又一公民在大陸被扣留

2019-07-14 20:04

搶占道義高點 華春瑩指中國沒能解決挨罵問題

2019-07-14 17:46

影／被要求出機票錢 黃國昌酸：楊世光朋友應該會心寒

2019-07-14 17:58

沙田大遊行爆衝突！警放胡椒噴霧 示威者投擲物品反擊

2019-07-14 17:42

郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19

楊世光叫陣賭雞排 黃國昌：利用我炒知名度

2019-07-14 18:28

反送中／港媒發起靜默遊行 約500人參與已起步

2019-07-14 11:35

共軍預告軍演 陸官媒：可能5大軍種全部參演

2019-07-15 09:40

官媒批判調門拉高 新華社點名蔡「倚美謀獨」

2019-07-14 11:00

楊世光挑戰黃國昌 上海台北「機雞」對決

2019-07-14 17:18

影／楊世光叫陣黃國昌：我若不敢回上海 跪發5千份雞排

2019-07-14 18:04

數度請辭遭拒 北京要林鄭清理爛攤子

2019-07-15 00:17

武漢百年老建築江漢飯店失火：房頂全燒毀

2019-07-14 18:48

共軍近日東南沿海軍演 陸官媒續批美短視

2019-07-14 13:12

沙田反修例遊行逾10萬人參加 入夜再爆衝突

2019-07-15 00:17

亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-14 23:06

至少10企抽TVB廣告 包括中企攜程網

2019-07-14 16:21

大陸水果價瘋漲 蘋果比去年貴1倍

2019-07-14 18:46

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42

影／楊世光回嗆黃國昌：來個機雞對決

2019-07-14 16:13

上行下效 中國外交部變中外關係破壞部

2019-07-14 16:22

反送中／沙田下午遊行 46條巴士路線受影響

2019-07-14 14:26

加媒：加拿大可藉支持台灣外交 影響北京

2019-07-14 13:28

兩岸建築、室內設計百名大學生 高雄駁二較勁實做力

2019-07-14 19:26

兩岸微流行／上海垃圾分類 遊客也挺

2019-07-15 00:17

週週反送中 香港沙田遊行提早起步

2019-07-14 16:44

租客拐童案／9歲的她最後一句話：爸爸我回不來了

2019-07-14 16:41

租客拐童案／女童失蹤9天 遺體尋獲 臉部已難辨認

2019-07-14 16:39

陸畢業生瘋整容 「變美有優勢」

2019-07-15 00:16

德陽 Mayday 救治率100％

2019-07-15 00:16

彰顯戰略夥伴 俄通報北京有將領涉美間諜案

2019-07-14 17:44

嵩山少林 功夫了得

2019-07-15 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top