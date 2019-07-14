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陸委會：正告大陸切勿藉軍演輕舉妄動

2019-07-14 19:12聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

針對有關共軍宣布近日「東南沿海海空域」及「朱日和」等軍事演習陸委會14日下午發出新聞稿表示，中共政權對台不斷武力進逼與侵略的霸道行徑，台灣人民堅決反對，陸委會正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。

陸委會新聞稿稱，共軍近日宣布在「朱日和」、「東南沿海海空域」等例行演習，從過去以來其軍事作為與政治動機觀察，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際。陸委會認為，中共政權對台不斷武力進逼與侵略的霸道行徑，已違反國際法和國際關係的和平基本原則，台灣人民堅決反對，我們正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。

陸委會表示，中共始終不放棄武力犯台，今年1月2日中共總書記習近平講話以來，中共當局更一再高調重複此一立場與強化作為，這是台海情勢緊張的主要原因。面對共軍近年持續升高對台武力威脅，企圖迫我接受其片面政治主張，嚴重危害台灣人民生命財產安全，國際社會均高度質疑與譴責。我政府責無旁貸，持續強化自我防衛能力，堅定捍衛主權與民主，並致力維護台海與區域的和平，絕不退卻屈服。

陸委會強調，共軍演習及在台海周邊動態，我政府持續密切監偵掌握，國人完全可以放心。

陸委會發新聞稿稱，正告北京當局切勿藉軍演輕舉妄動、藉口生事。（本報系資料照片）
陸委會發新聞稿稱，正告北京當局切勿藉軍演輕舉妄動、藉口生事。（本報系資料照片）
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