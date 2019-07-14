中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

2019-07-14 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共中央軍委裝備發展部副部長錢衛平。取自香港明報 分享 facebook 中共中央軍委裝備發展部副部長錢衛平，月初因涉間諜罪被軍方拘捕調查。據香港明報披露，有關錢衛平涉諜線索來源於俄羅斯。解放軍保衛部門在秘密調查後，於月初一次會議後將錢扣查。

消息人士稱，由俄方通報中國軍方高級將領涉諜案，在過往較為罕見，被視為俄方向中方顯示對建立戰略協作伙伴關係的誠意。

報導指出，本月初，一則錢衛平涉間諜案消息在大陸網路熱傳，指錢衛平是因其子在美求學時遭美國中央情報局（CIA）策反，但並無詳情，而北京官方至今未證實上述傳聞，惟相關貼文仍未遭刪除。

消息人士向明報證實，錢衛平涉諜消息基本屬實。消息稱，錢衛平在美留學的兒子利用假期返家之時，多次翻拍和電子複製涉及解放軍裝備及載人航天等相關涉密文件，其間錢衛平雖有察覺，但並未深究，「至於錢衛平如何涉案，軍方保衛部門還在調查之中」。

消息透露，此前軍方並未察覺到錢衛平涉案的蛛絲馬跡，而錢的兒子在美遭CIA策反的線索亦是透過俄羅斯情報部門獲得。

今年5月底，錢衛平之子從美回國後再未出境，相信亦因涉案而被扣查。

另有消息稱，除錢衛平兒子涉案外，錢在美國的兩名女兒亦被召回國，但目前尚未有她們是否涉案的消息。

錢案爆發後，解放軍正重新檢視高級將領子女去外國留學的相關安全問題。

據中國載人航天工程網消息，3月15日，中國載人航天工程運行與管理支持中心工作啟動會在京召開。中科院院長、黨組書記白春禮，中國載人航天工程副總指揮、軍委裝備發展部副部長錢衛平出席工作啟動會並講話。

這是官方首次披露錢衛平履新中央軍委裝備發展部副部長的消息，也是錢最後一次公開露面。

56歲的錢衛平是江蘇宜興人，1980年考入國防科技大學，是航天測控和通訊專家，曾任中國載人航天工程測控通訊系統總工程師，參與神舟1號至9號通訊規劃及嫦娥2號月球探測系統設計師。

他原任中央軍委裝備發展部信息系統局局長。消息稱，錢涉諜案對航天科技及軍方高新裝備等均有重大影響，甚至超過2004年空軍指揮學院院長劉廣智父子涉台間諜案。