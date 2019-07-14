官媒批判調門拉高 新華社點名蔡「倚美謀獨」

2019-07-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡英文總統。本報系資料照 分享 facebook 最新一輪美台軍售通過後，中共對台輿論戰開打，過去批判民進黨最常使用的字眼是「挾洋自重」，今天新華社批判蔡英文「倚美謀獨」，指向美國與蔡政府的針對性更強烈。

署名「新華社記者」評論多次直接點名蔡英文，指蔡為拚競選連任，孤注一擲，加快靠攏台獨勢力，企圖以加劇兩岸對立招納支持者。適逢美國出於自身利益，近來頻打台灣牌，蔡英文彷彿抓到救命稻草。

文章並批評，從中美貿易摩擦發生後迅速跳出來禁止台灣企業採購大陸相關產品，到主動將北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會。從執政以來先後4次共耗費逾40億美元向美國買武器、交保護費。「倚美謀獨」、對抗大陸展露無遺。

評論稱，幾十年來，一個中國原則早已成為國際社會的普遍共識。無論過去的李登輝、陳水扁，還是今日之蔡英文，妄圖借外部勢力挑戰一個中國原則，破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益，都絕無可能得逞。

評論說，美國所謂挺台，從來不是要支持台灣獨立，所謂友台，也從未曾真正視台灣為盟友，而是把台灣當作籌碼，以台制華才是根本目的。

評論又說，奉勸美方，不要在涉台問題上玩火，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，而應當信守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定，否則只會搬起石頭砸自己的腳。