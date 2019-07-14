美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



美國日前宣布價值包括M1A2坦克等約22.2億美元的售台武器計畫。（路透） 分享 facebook 針對美方近日批准向台灣出售總值約22.2億美元武器裝備，中共外交部12日宣布，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。大陸官媒央視今發表「國際銳評」說，美國把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。

評論稱，美國企業參與向台灣出售武器，根本不是單純的商業交易，而是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。中國對涉事美方企業實施制裁，合情、合理更合法，中國政府和企業絕不會同損害中國國家利益的企業進行任何形式的合作與商業往來。對台軍售問題，始終是干擾中美關係正常發展的一個頑疾。

評論反問，美國賣給台灣武器，真是想保障台灣安全嗎？接著自答：「當然不是！在美國，政府與軍火集團利益深度捆綁早已不是秘密。它把一些過時的武器高價賣給台灣，除了實施以台制華這一圖謀外，也是把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。」

評論說，美國企業參與對台售武，早已不是單純的商業銷售，而是嚴重損害中國國家主權、干涉中國內政的行為，中國對此絕不容忍。2015年，中國曾對參與美方對台售武的涉事企業實施制裁。時隔四年，中國再次對參與對台軍售的美企進行製裁，表明中國在維護國家主權問題上絕不含糊，彰顯了中方堅定捍衛國家主權和領土完整的意志與決心。

評論又說，美方此時批准對台軍售，不僅將損害台海和平穩定，也勢必會對中美關係與雙方重要領域合作造成損害。在維護國家主權和領土完整方面，中方的立場是堅定、明確的。任何為利益而想挑戰中國國家主權、統一、領土完整和安全的企業與個人，最終要為自己的短視行為付出沉重的代價。