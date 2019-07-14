親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估千萬人受影響

美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國日前宣布價值包括M1A2坦克等約22.2億美元的售台武器計畫。（路透）
美國日前宣布價值包括M1A2坦克等約22.2億美元的售台武器計畫。（路透）
分享
針對美方近日批准向台灣出售總值約22.2億美元武器裝備，中共外交部12日宣布，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。大陸官媒央視今發表「國際銳評」說，美國把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。

評論稱，美國企業參與向台灣出售武器，根本不是單純的商業交易，而是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。中國對涉事美方企業實施制裁，合情、合理更合法，中國政府和企業絕不會同損害中國國家利益的企業進行任何形式的合作與商業往來。對台軍售問題，始終是干擾中美關係正常發展的一個頑疾。

評論反問，美國賣給台灣武器，真是想保障台灣安全嗎？接著自答：「當然不是！在美國，政府與軍火集團利益深度捆綁早已不是秘密。它把一些過時的武器高價賣給台灣，除了實施以台制華這一圖謀外，也是把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。」

評論說，美國企業參與對台售武，早已不是單純的商業銷售，而是嚴重損害中國國家主權、干涉中國內政的行為，中國對此絕不容忍。2015年，中國曾對參與美方對台售武的涉事企業實施制裁。時隔四年，中國再次對參與對台軍售的美企進行製裁，表明中國在維護國家主權問題上絕不含糊，彰顯了中方堅定捍衛國家主權和領土完整的意志與決心。

評論又說，美方此時批准對台軍售，不僅將損害台海和平穩定，也勢必會對中美關係與雙方重要領域合作造成損害。在維護國家主權和領土完整方面，中方的立場是堅定、明確的。任何為利益而想挑戰中國國家主權、統一、領土完整和安全的企業與個人，最終要為自己的短視行為付出沉重的代價。

軍售國軍外交部台海中共
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

美軍參謀首長聯席會議主席提名人：中國是美國未來百年首要威脅

2019-07-13 16:30

人質外交？紐時：北京藉扣留美商施壓華府

2019-07-13 16:29

中共電偵艦抵澳洲東岸 疑收集美日澳軍演情報

2019-07-13 14:00

柯筌耀遭舉報 陸委會發影片提醒赴陸求學風險

2019-07-13 13:15

陸媒：美台勾結如果過分 陸對台遲早採取有限軍事行動

2019-07-13 10:50

新聞觀察／政審若成常態 不利兩岸未來

2019-07-13 00:12

香江風情／寧為玉碎？港人喊要「攬炒」

2019-07-13 00:10

臉書挺蔡被舉報「台獨」 台師大生：不去武漢大學交換了

2019-07-12 23:53

軍售＋過境 王毅嗆美：不要在涉台問題上玩火

2019-07-12 19:56

中共外交部：將對參與售台武器的美國企業實施制裁

2019-07-12 19:04

王毅籲美國：台灣問題別玩火

2019-07-12 18:36

蔡總統過境美國 國台辦批藉「外部勢力」挑戰一中

2019-07-12 17:40

網軍氾濫 老牌論壇「天涯社區」即起整治

2019-07-12 17:31

若以美元計價 上半年大陸自美進口大減近30%

2019-07-12 17:30

南沙探油 中越海警船再爆激烈對峙

2019-07-12 17:19

外交部新聞司長陸慷 將掌北美大洋洲司

2019-07-12 17:07

中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

台生發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

六四解密／美盼中國政改 延續民主化免遭「圍堵」

2019-07-11 23:39

六四解密／想「聯中制蘇」 老布希未強硬制裁北京

2019-07-11 23:34

六四解密／天安門事件後半年 老布希2度致函鄧小平

2019-07-11 23:33

美售台武器 陸國防部：堅決反對、已提嚴正交涉

2019-07-11 18:16

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

陸又提總體可控 稱輕工業應對貿戰充滿信心

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-05 08:43
看更多

熱門文章

12名台灣分析師上海被逮 陸委會證實3人遭刑事拘留

2019-07-13 15:13

楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

2019-07-13 20:11

分析師上海遭逮 楊世光籲黃國昌與陸委會出面協助

2019-07-13 15:53

陸媒：美台勾結如果過分 陸對台遲早採取有限軍事行動

2019-07-13 10:50

台灣分析師上海被拘留 楊世光：阻擋服貿協議的要負責

2019-07-13 17:05

要喝不到寶礦力了？反送中選邊站 中槍的日企還有它…

2019-07-13 11:00

陸嚴打報明牌…約談12台籍分析師 3人上海被捕

2019-07-13 23:55

反送中再出奇招 網民發起「中銀提款」壓力測試行動

2019-07-13 11:32

北京瞭望／「北京比基尼」老外瘋學 陸官方喊禁

2019-07-14 00:09

留學生配3個異性學伴惹議 山東大學急澄清致歉

2019-07-13 13:41

台籍分析師上海被捕 陸委會：陸方依協議通報

2019-07-13 16:42

上水廣場爆警民衝突 港警出動胡椒噴劑和警棍

2019-07-13 17:39

上海多名台籍分析師涉嫌違反大陸法規被捕

2019-07-13 15:50

炫富女郭美美刑滿出監 網紅變成黑衣獄女

2019-07-13 12:35

中共電偵艦抵澳洲東岸 疑收集美日澳軍演情報

2019-07-13 14:00

美軍參謀首長聯席會議主席提名人：中國是美國未來百年首要威脅

2019-07-13 16:30

柯筌耀遭舉報 陸委會發影片提醒赴陸求學風險

2019-07-13 13:15

台證券業登陸…等近20年 商機已消失

2019-07-14 00:21

台灣分析師上海被逮 楊世光呼籲兩岸重啟服貿協商

2019-07-13 16:17

反送中遍地開 「光復上水」遊行爆零星衝突

2019-07-13 23:22

新聞眼／保護國人在陸權益 政府只能被動？

2019-07-14 00:22

不滿水貨客 香港遊行再爆警民衝突

2019-07-14 00:09

諷警廣告惹風波吉野家炒員工 網友揚言罷吃

2019-07-13 12:16

人質外交？紐時：北京藉扣留美商施壓華府

2019-07-13 16:29

台籍分析師上海被捕 員工正常上班宣稱沒事

2019-07-13 16:23

窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13

影／赴中討生活不簡單 3名台籍分析師上海遭拘留

2019-07-13 18:22

台籍分析師被捕 陸委會駁楊世光：陸方已簡化執照申請

2019-07-13 22:52

美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23

港大校長與反修例學生對話 重申反對暴力

2019-07-13 11:23

倒110車未分類垃圾 上海4人付400萬修復環境

2019-07-13 16:27

上水清場爆警民衝突 2男被捕10警員受傷送院

2019-07-14 09:09

劉鶴江蘇調研 中央財辦主任身分亮相

2019-07-13 16:32

陸查違法／一旦涉內線…面臨五年徒刑

2019-07-14 00:14

「學伴」風波不息╱1留學生骨折 山東大學招25學生陪護

2019-07-13 13:58

洋學生多次推搡交警 警方及校方都被質疑微懲處太輕

2019-07-13 13:56

藍儂牆衝突4天10宗 港警拆走起底海報

2019-07-13 12:14

陸委會：陸方11日通報我刑事局

2019-07-14 00:15

台籍分析師上海被捕 楊世光：服貿未過埋爭議

2019-07-14 00:14

快被垃圾逼瘋…中國首家垃圾分類學院「拉風」成立

2019-07-13 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top