美軍參謀首長聯席會議主席提名人：中國是美國未來百年首要威脅

2019-07-13 16:30 世界日報 中國新聞組╱北京13日電



美參謀會議主席提名人：今後百年中國是首要威脅。 美聯社 分享 facebook

中美關係跌宕不定，未來美軍最高將領如何定義中國？中央社報導，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席提名人米利（Mark Milley）12日表示，中國藉由觀察美軍在中東戰事學習如何作戰後，今後長達一個世紀都將會是美軍的「首要威脅」。

不過米利也強調「中國不是敵人，這點我要講清楚。他們是競爭對手」。

參議院軍事委員會舉行米利的提名聽證，米利當面回應質詢議員時說：「中國從我們身上學習，他們在第一次、第二次波斯灣戰爭時嚴密地觀察我們，觀察我們的戰力，並透過諸多管道模仿我們，且他們已採行許多軍事原理與組織架構。」

米利還說：「中國正急速改進他們在太空、網路，以及海空的軍力。」他並表示美國必須確保「面對其他國家時不會失去相對優勢，尤其相對於中國」。

報導稱，中國與俄羅斯的威脅日增，已取代反恐戰爭成為當前美國防衛戰略的首要挑戰。中國因已是世界第二大經濟體，正大量投資於軍事能力以挑戰美國自二次大戰以來的主宰地位，尤其在亞太地區。

關於中國威脅論，美國近年發出不少警告。香港01報導，美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher A. Wray）去年就曾明言，美國的頭號威脅是中國，不是俄羅斯。

然而BBC記者一篇評論則顯示，美方各界對此尚有不同論調。日前，美國有上百名外交、學界等「中國通」聯名發表公開信《中國不是敵人》稱，敵視中國的做法將適得其反。

在簽署公開信後，紐約大學法學教授孔傑榮對BBC說：「我擔心目前在華盛頓彌漫的反華氣氛和混沌狀態會導致中美關係嚴重惡化，進而在政治、外交、軍事和經濟方面帶來危險後果。」

澳洲國立大學國際關係學者宋文笛則將美國對華政策影響力分為三個派別：鷹派、接觸派和商業利益至上派。他說，過去30年的大部分情況，接觸派與商業利益派結盟，形成華盛頓的主流論述。直到中國國家主席習近平廢除任期制，接觸派轉而低調，商業利益派轉而觀望。過去半年多，接觸派失去話語權和直接政策影響力，表示中美關係到了不得不變革的關口。