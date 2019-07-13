人質外交？紐時：北京藉扣留美商施壓華府

2019-07-13 16:29 世界日報 中國新聞組／北京13日電



美在華商人遭公安「騷擾」 紐時：中國藉扣留騷擾美商 對華府施壓。 美聯社 分享 facebook

貿易戰讓美中關係持續低迷，紐約時報昨日報導，美國商人和前外交官近期陸續遭中國政府訊問、限制行動。報導引述專家分析，透過扣留美國人，北京向華府釋放可以進行「人質外交」的訊息。

中國商務部發言人高峰11日對外強調，中國不會打壓、歧視任何外企，並將堅決保護外資企業在華的合法權益。

中央社報導，紐約時報採訪10多名美國商界、政界等經常往返中國的人士，他們指出在美中貿易戰升級期間，陸續有美商高層和美國外交官遭到騷擾、訊問，甚至是限制行動。由於擔心遭中國政府報復，他們皆要求匿名。

報導引述消息人士指出，一名任職於「科氏工業集團」（Koch Industries）的華裔美籍高管，6月下旬被中國政府告知，不能離開他位於華南的旅館附近。隨後，這名高管被訊問了好幾天關於貿易戰和中美關係變質的內容。

該人士稱，即便中國政府並未沒收這名高管的護照，卻禁止他離開中國；直到美國國務院介入後，才得以順利離境。

科氏集團是美國共和黨的金主，也大量投資中國，目前在中國有超過2萬3000名員工，該集團2018年也宣布將在上海投入10多億美元建設一座化工廠。

報導指出，消息人士解讀，中國政府透過這個舉動在對川普政權釋放訊息。

同樣在6月，中國的安全人員嘗試在北京帶走一名美國前外交官，當時他正參加一場人工智慧論壇。消息人士稱，兩名便衣人員要求這名前外交官出示護照，並詢問他是否有外交豁免權，直到美國使館人員到場後，便衣人員才離開。

在年初，還有一名科技公司高層在華東參加會議期間，被一輛黑色汽車跟蹤。在他抵達機場時，6名身著防彈背心、戴著耳機的男子現身，當中有人配戴槍枝、拍攝這名高層，另有2人跟著他通過機場安檢，直到登機為止。

一間美國行業組織在6月寄給員工的內部郵件指出，正在擬定緊急計畫，以處理若辦公室遭搜索，或員工遭逮捕的狀況；並提醒員工避免到敏感地區旅行。

報導表示，中國政府藉傳喚美國商人，警告他們若遵從美國的貿易禁令，將會「受苦」。報導也指出，許多商人開始使用拋棄式手機，並清除電腦中可能的敏感訊息，這反應商界日益擔心此一態勢。

報導引述美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合夥人齊默曼（James Zimmerman）表示，中國政府以微妙的方式，透過扣留美國人來提高籌碼，顯然是想向川普政府釋放可以進行「人質外交」（hostage diplomacy）的訊息。