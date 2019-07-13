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陸媒：美台勾結如果過分 陸對台遲早採取有限軍事行動

2019-07-13 10:50聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

蔡英文總統在美國紐約過境牽動美中台關係，中共鷹派官媒「環球時報」13日刊出社評指出，從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取有限軍事打擊行動是遲早可以預見的，而台海政治局勢的演變正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。

「環球時報」13日刊出社評「蔡英文過境紐約當美國的提線木偶」，文中指出，美國把台灣問題當成對中關係的牌來打，安排台領導人過境美國的地點和待遇也成了它的出牌方式。安排在紐約過境，並且像蔡英文這樣可以大張旗鼓地活動，是美方迄今給台領導人的最高過境規格，這與當前的中美貿易戰顯然有關。

社評指出，美國的這一手牌還備著更狠的一招，那就是安排蔡英文過境華盛頓。如果再允許過境者公開活動，那就跟正式訪問美國差不多了。「蔡英文不過是個玩偶，她的胳膊、腿還有嘴巴都連著提線掌握在美國的手裡。」

文中指出，美國打台灣牌的積極性不斷提高，這反映華府與北京博弈逐漸變得吃力，需要用中美關係通常說來最敏感的這張牌加力向北京示威。但另一方面，由於中國實力出現質的量級增長，以及中美博弈面的大幅變寬，台灣問題所能提供的戰略刺激性又在降低。

社評表示，「如果台灣變成美國印太戰略的活躍支點，並大幅提高大陸的戰略成本，過了臨界點，那麼大陸就必將嚴肅評估另外的選擇。」大陸擁有強制改造台灣局勢的豐富手段，那些手段迄今沒有被使用，但只要大陸的對台政策發生改變，它們隨時會被啟動。

社評強調，大陸的底線是台灣不能搞「法理台獨」。但是美台勾結如果過分，對大陸造成成本巨大的牽制，大陸的對台政策也可能出現方向性調整。「從長遠看，如果民進黨當局的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取有限軍事打擊行動是遲早可以預見的。我們的直覺是，台海地區政治局勢的演變正不斷為推動大陸的這一抉擇提供量的積累。」

社評最後指出，中美都會計算台灣問題的成本，也都不會貿然撤掉該有的謹慎。挑動台獨勢力相當於砧板旁邊魚缸裡的那條魚。那條魚應該寄希望於砧板被移走，而不是炫耀它長得有多肥，多麼活蹦亂跳。

中共鷹派官媒「環球時報」13日刊出社評指出，如果蔡政府的政策一直往前滾雪球，大陸...
中共鷹派官媒「環球時報」13日刊出社評指出，如果蔡政府的政策一直往前滾雪球，大陸至少對台採取有限軍事打擊行動是遲早可以預見的。（報系資料照片）
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蔡英文紐約
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