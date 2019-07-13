美國對台軍售 哪些美國企業將被北京制裁？

2019-07-13 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國國務院本周宣稱將對台出售約22億美元的軍備，其中包括「地表最強戰車」的M1A2主戰坦克。 這是川普上任後對台軍售金額最高的一筆。中共外交部昨天（12日）放話將制裁售台的美國企業，那麼有哪些美國企業可能被北京制裁？

中共外交部發言人耿爽昨天表示，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。「為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

據觀察者網報導，美國國防部網站顯示，此次軍售主要內容包括：108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」導彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。

上述軍備相關美企、機構、人物如下：

M1A2主戰坦克由美國通用動力陸地系統公司設計，該公司總部位於密西根州。美軍位於阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、俄亥俄州的聯合系統製造中心負責生產。

M88A2裝甲回收車的生產商為位於賓夕法尼亞州的BAE公司。

M1070A1重型裝備運輸車生產商為美國豪士科集團公司（ Oshkosh Corporation ） 。

「毒刺」導彈的生產商為雷神公司（Raytheon）。

五角大樓報告指出，該軍購還涉及30個美國政府部門、以及15名軍工企業代表。

2015年12月，美國政府宣稱對台出售總計18.3億美元軍售，其中包括派裡巡防艦、AAV7兩栖突擊車、以及「毒刺」導彈。當時也是美國時隔四年首次對台軍售。