美國對台軍售 哪些美國企業將被北京制裁？
美國國務院本周宣稱將對台出售約22億美元的軍備，其中包括「地表最強戰車」的M1A2主戰坦克。 這是川普上任後對台軍售金額最高的一筆。中共外交部昨天（12日）放話將制裁售台的美國企業，那麼有哪些美國企業可能被北京制裁？
中共外交部發言人耿爽昨天表示，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。「為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」
據觀察者網報導，美國國防部網站顯示，此次軍售主要內容包括：108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」導彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。
上述軍備相關美企、機構、人物如下：
M1A2主戰坦克由美國通用動力陸地系統公司設計，該公司總部位於密西根州。美軍位於阿拉巴馬州安尼斯頓陸軍基地、俄亥俄州的聯合系統製造中心負責生產。
M88A2裝甲回收車的生產商為位於賓夕法尼亞州的BAE公司。
M1070A1重型裝備運輸車生產商為美國豪士科集團公司（ Oshkosh Corporation ） 。
「毒刺」導彈的生產商為雷神公司（Raytheon）。
五角大樓報告指出，該軍購還涉及30個美國政府部門、以及15名軍工企業代表。
2015年12月，美國政府宣稱對台出售總計18.3億美元軍售，其中包括派裡巡防艦、AAV7兩栖突擊車、以及「毒刺」導彈。當時也是美國時隔四年首次對台軍售。
對此，2015年12月17日的外交部新聞記者會上有媒體問道，中方是否會對雷神和洛克希德•馬丁公司制裁。時任外交部發言人洪磊回應：美國企業參與向台灣出售武器是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。中國政府和企業將不會同任何此類企業開展合作和商業往來。
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