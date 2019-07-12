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臉書挺蔡被舉報「台獨」 台師大生：不去武漢大學交換了

2019-07-12 23:53聯合報 特派記者許依晨陳宛茜／北京-台北報導

湖北武漢大學新錄取的一名台灣交換生遭大陸網民指發表「精日、台獨」言論。武漢大學稱...
湖北武漢大學新錄取的一名台灣交換生遭大陸網民指發表「精日、台獨」言論。武漢大學稱正在核實他的社交媒體言論情況。（新華社資料照片）
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湖北武漢大學新錄取的一名台灣師範大學交換生柯筌耀，遭大陸網民指其在社交媒體發表「精日、台獨」言論。武漢大學昨天表示，將根據調查結果，依法依規處置。柯筌耀昨已向校方表示，經深思熟慮後，決定不前往武漢大學就讀。台師大尊重其言論自由和意願，強調此為個案，不會影響和武漢大學多年的交流。

環球網報導，大陸網友十一日爆料稱，「武漢大學弄了個精日台獨過來」，指武漢大學錄取的一名台灣交換生疑似在社交媒體發表「精日、台獨」言論，並附上多張這名學生的社交網頁截圖，包括錄取通知書。「精日」一語是指精神上是日本人的媚日分子。

這名被「檢舉」的台灣學生名叫柯筌耀。根據截圖，他四月卅日在臉書發文，「令和元年，您好，期待有一天偉大祖國收復失去的台灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢，兩島同屬一日，一國一制」。

柯筌耀五月十七日也轉貼蔡英文總統臉書有關同婚的文章，並留言「謝謝蔡英文，二○二○唯一支持！」

武漢大學調查中

武漢大學昨透過官方微博回應稱，該校正在核實柯筌耀的社交媒體言論情況，將根據調查結果，依法依規進行處置。武漢大學還表示，歡迎所有支持認同一個中國原則的台灣同胞、海外華人華僑和國際友人到武漢大學交流學習。

陸人疑查核不力

不少大陸網友質疑武漢大學對台灣交換生的查核不力。但也有「護校」網友表示，「社交帳號畢竟屬於個人隱私，交換項目審查確實不可能查到這個，大學應該是有氣量容納這種言論的」。

柯筌耀剛取得台師大體育碩士學位，最近錄取為武漢大學交換學生，目前仍在台灣工作。柯筌耀昨拒絕受訪，但已向台師大表示不會赴陸的決定。台師大表示尊重他的言論自由，也尊重他的決定和意願。

台師大尊重該生

台師大表示，武漢大學是大陸華東地區一流大學，雙方建立交換生制度已有五、六年，能錄取的都是優秀學生。雖然對柯筌耀的決定覺得「可惜」，但會尊重其決定和意願。

台師大台獨臉書蔡英文交換生
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