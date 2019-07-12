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軍售＋過境 王毅嗆美：不要在涉台問題上玩火

2019-07-12 19:56聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共外交部王毅就美國售台武器、蔡英文總統過境美國，向美國喊話，要求美方正確處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火。他說，「如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳」。

據中共外交部網站發布的新聞稿，王毅在布達佩斯與匈牙利外交部長西雅爾多共同會見記者時，就近日美對台軍售以及蔡總統出訪過境美國等涉台議題闡明中方嚴正立場。

王毅說，前幾天，美國政府不顧中方嚴正立場和堅決反對，批准向台灣出售武器裝備，中方已向美方提出嚴正交涉；對蔡英文過境美國，中方表示嚴重關切，堅決反對美台進行任何形式的官方接觸。

王毅指出，「台獨分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，沒有前途、沒有出路，注定失敗，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志」。

王毅敦促美方充分認識到涉台問題的嚴重性，以實際行動恪守「一個中國」的承諾和中美三個聯合公報規定，切實按照兩國元首就推進協調、穩定、合作為基調的中美關係達成的重要共識，正確處理涉台問題，「不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火，如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳」。

對於美國務院批准對台灣出售總值約22億美元的軍事武器，中共外交部發言人耿爽今天也表示，「為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁」。

中共外交部長王毅向美國喊話，稱正確處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，...
中共外交部長王毅向美國喊話，稱正確處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火。（澎湃新聞）
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