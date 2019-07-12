中共外交部：將對參與售台武器的美國企業實施制裁

2019-07-12 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國務院批准對台灣出售總值約22億美元的軍事武器。中共外交部發言人耿爽今天（12日）表示，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

【中央社╱北京12日電】

總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。中國外交部今天傍晚以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

新聞稿宣稱，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁」。

蔡總統11日起展開自由民主永續之旅，將在美國待4晚：去程過境紐約停留2天，出訪加勒比海友邦結束後，回程過境丹佛也將待2天。

於此前夕，美國國務院9日宣布批准2項對台軍售，包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。

對於蔡總統過境美國，耿爽今天下午在例行記者會中再次強調，已向美方嚴正交涉，要求恪守「一中原則」，「不允許蔡英文過境，停止美台官方往來」。耿爽也再次要求美方立即停止對台軍售，停止美台軍事聯繫。