紀念劉曉波 無國界記者：中國仍是最大記者監獄

2019-07-12 19:20 中央社 台北12日電



7月13日是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世2週年紀念日，無國界記者組織（RSF）今天表示，中國仍是世界上最大資訊自由捍衛者的監獄。

無國界記者組織今天重申，中國仍然是最大的記者監獄，且至少有112人在關押中。劉曉波是諾貝爾和平獎及無國界記者新聞自由獎得主，他在監禁期間未得到妥善治療，罹癌過世。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（CedricAlviani）表示，「儘管這樁暗殺引起國際譁然，北京不當對待受關押記者的作法依然存在」，並呼籲國際社會「強力施壓，促使中國政權釋放所有新聞自由捍衛者」。

無國界記者組織指出，2017年7月13日，劉曉波在獄中死於未經妥善治療的肝癌。他曾共同起草「零八憲章」，倡導和平的政治改革，包括實行新聞自由，導致被判刑11年。2004年，無國界記者組織頒給劉曉波新聞自由獎，比他獲得諾貝爾和平獎早了6年。

無國界記者組織提到，2017年，中國作家暨部落客楊同彥也在羈押期間死於未經妥善治療的癌症。公民記者秦永敏、記者黃琦及瑞典出版商桂民海，目前仍在有性命之憂的條件下受到羈押。

根據無國界記者組織2019年世界新聞自由指數報告，中國在180個國家和地區中位居第177位。