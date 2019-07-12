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王毅籲美國： 台灣問題別玩火

2019-07-12 18:36聯合報 記者張佑生╱即時報導

路透報導，中國大陸外交部王毅12日在匈牙利首都布達佩斯拜會該國外貿部長Peter Szijjarto時，呼籲美國在台灣問題上不要玩火（. "NOT TO PLAY WITH FIRE" ON QUESTION OF TAIWAN）。

王毅（左）12日與匈牙利外貿部長Peter Szijjarto會談。歐新社
王毅（左）12日與匈牙利外貿部長Peter Szijjarto會談。歐新社
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外交部王毅
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