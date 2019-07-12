若以美元計價 上半年大陸自美進口大減近30%

2019-07-12 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸海關總署12日公布的數據顯示，今年上半年大陸對美國出口1,994.03億美元，自美國進口589.23億美元，分別年減8.1%和29.9%；貿易順差1,404.8億美元。

6月單月，大陸對美國出口392.8億美元，進口93.59億美元，貿易順差299.2億美元。

數據顯示，上半年以美元計價出口年增0.1%，進口年減4.3%，貿易順差為1,811.6億美元。

海關總署發言人李魁文表示，今年以來，世界經濟和貿易增長放緩，中美經貿摩擦影響持續顯現，大陸對外貿易仍然表現出很強的韌性，上半年外貿進出口繼續保持平穩增長的發展態勢，上半年大陸外貿進出口表現出來相當強的韌性。

至於下半年大陸外貿走勢如何？他指出，當前單邊主義、貿易保護主義抬頭，全球貿易增長的動力減弱，大陸外貿發展也面臨複雜嚴峻的外部環境，一些不穩定、不確定性因素增加。但大陸外貿政策環境長期向好的局面沒有改變，外貿結構優化、動力轉換加快的趨勢沒有改變，從海關調研的情況來看，大多數外貿企業對未來的發展充滿信心。

李魁文表示，上半年大陸外貿的亮點之一，是機電產品仍是出口主打產品，占大陸出口近6成的機電產品，上半年出口增長5.3%，為大陸出口增長奠定基礎。其中，部分附加值較高的機電產品和裝備製造產品出口，都保持良好的增長態勢。例如電動載人汽車出口增長91.9%，太陽能電池增長57.1%，金屬加工機床增長23.8%，風力發電機組增長1.9倍等。