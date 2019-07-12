外交部新聞司長陸慷 將掌北美大洋洲司

2019-07-12 17:07 世界日報 中國新聞組／北京12日電



中共外交部新聞司長陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務，遺缺由華春瑩接任。（中共外交部網站） 分享 facebook 新加坡媒體《聯合早報》11日引述消息人士指，中國外交部新聞司副司長、發言人華春瑩預計在本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長；陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務。

據早前報導，近日日本「富士新聞台（FNN）曾拍到華春瑩現身中央黨校的照片。香港媒體透露，華春瑩自2月底起沒有亮相，是因參加由中國組織部組織的中央黨校中青年幹部培訓班。據瞭解，中青年幹部培訓班是中國培訓後備幹部的學習培訓班，結業學員多被提拔。分析指華春瑩可能會接替陸慷升任外交部新聞司司長。

「聯合早報」11日的報導指出，消息人士透露，陸慷下星期將主持外交部例行記者會，這很可能是他最後幾次以外交部新聞司司長、發言人的身分公開亮相。消息人士又指，陸慷轉調外交部美大司意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。

51歲的陸慷是江蘇人，長期在中國外交部工作，他在2000年至2001年曾在新加坡國立大學攻讀公共政策碩士。陸慷對外交部美大司並不陌生，他曾在2010年至2012年擔任該司副司長。隨後在2012年至2015年間，擔任中國駐美國使館公使。陸慷從2015年起擔任中國外交部新聞司司長。