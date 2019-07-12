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南沙探油 中越海警船再爆激烈對峙

2019-07-12 17:19世界日報 中國新聞組／北京12日電

中國石油勘探船「海洋地質八」號進入南沙群島萬安灘勘探，引發中越兩國激烈對峙。（取...
中國石油勘探船「海洋地質八」號進入南沙群島萬安灘勘探，引發中越兩國激烈對峙。（取材自中國地質調查局官網）
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在阻止馬來西亞南海採油後，中國本月初進入與越南有主權爭議的南沙群島萬安灘勘探石油，越方派出數艘海警船趕赴現場。中方探勘平台在數艘萬噸海警船的護衛下，與越南爆發新一輪對峙。

這是自2014年以來中越兩國再度爆發的海上對峙。多維新聞報導，彼時，越南聲稱中國海洋石油981平台在越南專屬經濟區勘探，與中國公務船形成大規模的對峙。中國海軍、空軍甚至出動艦機來對付越南公務船，而越南則在國內爆發反華遊行示威。 中國軍艦被指向越南船隻開火，造成一人死亡。

報導指出，7月以來，中國石油勘探船「海洋地質八」號被指進入與越南有爭議的南海萬安灘進行勘探作業。越南方面亦出動大批執法船，試圖干擾中國船隻作業，與中國海警船形成激烈對峙態勢。

「海洋地質八」號是中國一艘具有先進三維地震測量功能的綜合物探調查船，具備重力測量和磁力測量等作業能力。萬安灘位於南沙群島西部，東西長63公里，平均寬11公里，水深介於37至111米。越南在該區域建有高腳屋，並駐有士兵。

報導指出，1992年，中美能源公司簽約租賃中國科考船赴萬安灘「萬安北-21」區塊實施地球物理與油氣資源調查作業，後遭越南武裝船隻騷擾撤離，但中國表示該合同至今有效。中越此後陸續於2007年、2011年在萬安灘附近海域發生摩擦。

南海擁有豐富的油氣資源，一份西方的報告顯示，越南、馬來西亞、菲律賓、汶萊、印度尼西亞已在南海鑽有1380口油氣井，年石油產量達5000萬噸。其中截至2008年，越南已從南海開採超1億噸石油，1.5萬億立方米天然氣，獲利超過250億美元。之前曾有分析稱，南海中南部油氣若被他國掠奪，中國海域將失去約三分之二的可採油氣資源。

越南南海馬來西亞
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