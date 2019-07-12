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中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53聯合報 記者李仲維╱即時報導

中共中央紀委打虎近日掀起小高潮，24小時內連續發布三份「打虎」處分通報。

中國共產黨新聞網披露，11日下午5時，中央紀委國家監委網站連續發布兩名中管幹部處分通報。一是前北京市副市長、中國科協書記處書記陳剛嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職；另一是前中國中信集團執行董事趙景文嚴重違紀違法，同樣被開除黨籍。

12日上午，中央紀委網站再發通報指出，前國家煙草專賣局副局長趙洪順嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

陳剛年僅40歲就當上北京市副市長，仕途原本一片光明。如今他成為2019年中央打落的首虎。中紀委公布的處分通報措辭嚴厲，其中多個表述方式為首次出現。

通報稱，陳剛政治上蛻變，喪失黨性，毫無信仰，毫無敬畏，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人，對抗組織審查，不如實說明問題，搞迷信活動；嚴重違反中央八項規定精神，利用職權建造供個人享樂的豪華私家園林，弄虛作假，違規多占住房，違規出入、獨占私人會所，長年無償占用酒店豪華套房，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；經濟上極度貪婪，長期利用規劃審批的重要職權大肆斂財，為親屬經營活動謀取利益，大搞權錢交易，收受巨額賄賂；生活上極度腐化奢靡，道德敗壞，肆無忌憚追求個人享樂。

根據通報，包括建造豪華私家園林、獨占私人會所、長年無償占用酒店豪華套房等表述方式，在十八大以來的省部級幹部案件通報中比較罕見。此外，生活上極度腐化奢靡、肆無忌憚追求個人享樂的表述方式，也引人關注。

之前落馬的官員，包括前港澳台僑委員會主任孫懷山、前國家能源局副局長王曉林、前天津市長黃興國、前安徽省副省長陳樹隆等人，曾在處分通報中被指「經濟上貪婪」，通報中使用「極度貪婪」表述方式的，目前只有陳剛一人，可見其涉及問題的嚴重性。

前北京市副市長陳剛。圖取自新浪
前北京市副市長陳剛。圖取自新浪
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